Córdoba: brutal choque de un camión en la Ruta 7 dejó al chofer internado

Un camionero despistó este viernes pasado el mediodía en la Ruta Nacional 7, a la altura del kilómetro 491, cerca de la ciudad de Laboulaye. El conductor, un hombre brasileño de 48 años, dio positivo en el test de alcoholemia y terminó hospitalizado con un traumatismo craneoencefálico.

De acuerdo con la información de la Policía Caminera, el camión Iveco involucrado salió de la carpeta asfáltica por causas que aún se investigan. La unidad, que trasladaba cajas de una bebida alcohólica, terminó en la banquina y colisionó contra un árbol. No hubo otros vehículos afectados.

Al realizarle el test de alcoholemia, los efectivos constataron un resultado positivo de 0,38 g/l. Bomberos voluntarios de Laboulaye y un servicio de emergencias trabajaron en el lugar para asistir al chofer, que presentó pérdida de conocimiento tras el impacto. El hombre fue trasladado al hospital Ramón J. Cárcano, donde los médicos confirmaron que sufrió un traumatismo craneoencefálico. Permanece internado en estado estable.