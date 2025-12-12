Gripe H3N2: Córdoba intensifica el llamado a vacunarse

El Ministerio de Salud de Córdoba conformó este viernes el Comité Asesor de Salud Pública, integrado por especialistas en infectología y epidemiología, con el objetivo de monitorear la situación de la variante K del virus de la gripe H3N2 que circula actualmente en Europa y América del Norte. La mesa de trabajo evaluará riesgos, definirá estrategias y trazará acciones para anticipar la temporada de circulación viral 2026 en la provincia.

El ministro de Salud, Ricardo Pieckenstainer, explicó que la decisión surge ante los primeros reportes internacionales sobre esta nueva variante: “El gobernador me instó a convocar al grupo de expertos de Córdoba para generar una mesa de trabajo, de comunicación y de un plan estratégico para la próxima temporada de circulación viral 2026”, señaló.

El comité quedó bajo la coordinación de Sonia Nievas, directora de Planificación Estratégica en Gestión de Salud, y está integrado por referentes del Consejo de Médicos, la Comisión Nacional de Inmunizaciones (CoNaIn), la Red Provincial de Infectología, el Laboratorio Central, los hospitales Rawson y Hospital de Niños, y autoridades de la Secretaría de Salud. También participan referentes académicos como Rogelio Pizzi y Hugo Pizzi, ambos de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNC.

Durante la primera reunión, los especialistas analizaron la situación epidemiológica internacional y coincidieron en la necesidad de reforzar la vigilancia de los virus respiratorios en Córdoba. En este sentido, María Eugenia Vittori, directora de Epidemiología, sostuvo: “La vigilancia significa estar alerta ante la posibilidad de que ingresen personas con síntomas compatibles con gripe; no implica hisopados masivos como en la pandemia, pero sí la consulta médica inmediata ante síntomas”.

Además, se insistió en la importancia de completar los esquemas de vacunación, especialmente la vacuna antigripal, sobre todo para quienes viajen a países donde la variante H3N2 ya presenta circulación activa. La campaña de vacunación continúa vigente en los vacunatorios de la provincia.

El comité también destacó la necesidad de sostener medidas preventivas simples pero efectivas, como el lavado frecuente de manos, ventilación de ambientes y cuidados respiratorios al toser o estornudar. Agregaron que estas recomendaciones siguen siendo claves para reducir la transmisión de virus respiratorios.

Como parte del trabajo inicial, la mesa avanzó en la elaboración de un plan integral que incluirá readecuación hospitalaria, fortalecimiento de la capacidad diagnóstica, sensibilización del personal de salud y estrategias de inmunización. La planificación se orientará a garantizar una atención segura y de calidad frente a una eventual circulación de la variante K en el país.