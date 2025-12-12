Decathlon llega a Córdoba: la marca eligió el Nuevocentro para abrir su primera tienda

La icónica tienda de deportes Decathlon confirmó la próxima apertura de su primera casa en el interior del país ubicada en Córdoba y en el Nuevocentro Shopping. El dato fue revelado por Antonio Heinz, director del centro comercial, en el marco de un encuentro con medios de prensa locales.

La inauguración, está prevista para principios de junio de 2026 y contará con una superficie total de 2.300 m², la misma propuesta integral de más de 65 deportes y 5.000 productos que caracteriza a la tienda.

Según trascendió, Córdoba fue seleccionada como la primera plaza del interior por su peso poblacional, su actividad económica y una cultura deportiva muy arraigada. «En una provincia donde el deporte es parte de la rutina diaria, el propósito de Decathlon —democratizar la práctica deportiva y ofrecer productos accesibles y de calidad— cobra aún más valor. Nuevocentro suma a esto un espacio con alto tránsito, buena accesibilidad y la infraestructura necesaria para recibir el formato integral de tienda», destacaron desde el shopping.

La llegada de Decathlon a la ciudad implicará la creación de al menos 50 nuevos puestos de trabajo, entre empleos directos e indirectos, fortaleciendo el empleo formal en el sector retail y deportivo. El proyecto contempla además una inversión destinada al desarrollo del espacio comercial, tecnología, infraestructura y capacitación de los equipos, reafirmando el compromiso de largo plazo de la compañía con el país y con la región.

“La apertura en Córdoba marca una nueva etapa en nuestro plan de expansión. Argentina presenta un enorme potencial deportivo y seguiremos invirtiendo para acompañar ese crecimiento. Nuestro desembarco en Córdoba consolida el propósito global de Decathlon: democratizar el deporte y ofrecer soluciones accesibles y de calidad para todos. Esta primera tienda en el interior del país representa un hito estratégico en nuestro desarrollo y un fuerte compromiso con los consumidores argentinos”, expresó Francisco Tedin, COO de Decathlon Argentina.

Por su parte, Antonio Heinz, Director Comercial de Nuevocentro Shopping, afirmó: “Desde Nuevocentro realizamos una inversión superior a los 2 millones de dólares para la construcción de los 2.300 m² que hoy recibe a Decathlon, en una obra que llevó un año y medio de desarrollo. Estamos convencidos de que la propuesta comercial global que trae Decathlon a la provincia de Córdoba y a toda la región será extraordinaria y única en su tipo. Acompañamos todo el proceso de estudio, fusión y comercialización con el objetivo de que la marca pudiera desembarcar en Córdoba, porque creemos que el público valorará una experiencia deportiva de clase mundial, con variedad, innovación y precios sin precedentes en el país.” Y agregó “También queremos destacar el profesionalismo del equipo de Decathlon: su calidad humana y la eficiencia en cada instancia de negociación hicieron posible que este proyecto avanzara con gran solidez. Sin dudas, su llegada representa un salto cualitativo para el shopping y para la oferta deportiva de toda la región”.

Esta apertura acompaña el plan de desarrollo que Decathlon está ejecutando en la Argentina. A la fecha, están confirmadas las tiendas de Alto Palermo y Abasto Shopping para 2026, dentro de una hoja de ruta que contempla más de 20 locales en los próximos cinco años y una inversión estimada de US$ 100 millones.