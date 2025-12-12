En Malagueño adelantan el aguinaldo a los empleados municipales y le sumarán un bono navideño

La Municipalidad de Malagueño cerrará el año con una señal inédita en el gran Córdoba: los 330 empleados municipales ya recibieron el aguinaldo completo, correspondiente a la segunda cuota del SAC 2025, aun cuando muchos municipios del interior todavía evalúan cómo afrontarlo. A esto se suma que las finanzas locales no solo están ordenadas sino en superávit, una situación que, según Fey, se alcanzó gracias a un proceso de modernización administrativa que redujo costos y agilizó compras y contrataciones.

“Queremos dejar de importar trabajadores”: Malagueño capacita a su gente para construir su propio futuro

Además del aguinaldo, el intendente anunció que cada agente percibirá un bono navideño de $30.000, un reconocimiento económico que representa una erogación total de $9.900.000 para las arcas municipales. “Lo hacemos porque estamos ejecutando obras, porque estamos al día con todos y porque cuidamos cada peso”, explicó el jefe comunal, quien remarcó que el municipio no registra deudas con proveedores, servicios ni organismos provinciales.

Un esfuerzo que trajo frutos

Fey destacó que estos 24 meses de gestión estuvieron atravesados por la consolidación del orden administrativo, económico y financiero, con sistemas de compras totalmente digitalizados, subasta electrónica inversa, licitación digital y mayor control de personal. “Hemos tenido un trabajo muy arduo… esto se trata de poner el esfuerzo, asumir compromisos y gestionar”, dijo.

Ese orden permitió destrabar obras históricamente pendientes. Una de las más simbólicas fue la obra de gas del barrio Primero de Mayo, que llevaba 14 años prometida y que se concretó en apenas 18 meses de gestión. A esto se suman cerca de siete obras en marcha: más gas para Malagueño y San Nicolás, una cisterna de 500 mil litros en La Lagunilla, obras de cloacas próximas a inaugurarse y la modernización del equipo de rayos X del hospital, que reemplazó a uno de cuatro décadas.

Inversiones privadas en Malagueño

Otro eje fuerte de la gestión es la atracción de inversiones. Según Fey, Malagueño es elegida por su ubicación estratégica, la calidad del capital humano y una política pública que estimula a los inversores a emplear personal local. En ese marco, avanzan radicaciones industriales, nuevas estaciones de servicio, una agencia automotriz y el proyecto del Grupo Dinosaurio en barrio San Nicolás.

Malagueño, nuevo foco de Bugliotti: compra 10 hectáreas y el Pro Racing

“Estamos trabajando con un anteproyecto para que supere todas las evaluaciones técnicas. Es una inversión que le sirve al comerciante, al industrial y a todo el sector de servicios”, explicó. También destacó al empresario Euclides Giliotti, con quien mantiene conversaciones: “Tiene una energía de 25 años y una visión comercial tremenda”.

Con obras en marcha, cuentas ordenadas y nuevas inversiones, diciembre llega con ritmo de marzo para la gestión municipal, según describió Fey. Pero el mensaje más contundente es interno: el reconocimiento económico al personal municipal que sostuvo estos dos años de cambios profundos.