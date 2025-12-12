Cayó el Gobierno de Bulgaria tras fuertes manifestaciones contra la corrupción

Rossen Jeliazkov, primer ministro de Bulgaria, anunció oficialmente este jueves su dimisión y la de su gabinete un día después de una nueva protesta multitudinaria que denunciaba la corrupción estatal y faltando tres semanas para que su país adopte el euro. “Les informo de que el gobierno dimite hoy. Escuchamos la voz de la ciudadanía. Sus demandas son la renuncia del Gobierno (...) Esta energía cívica debe ser apoyada y alentada”, declaró el mandatario, mientras los diputados estudiaban una moción de censura presentada por la oposición.

Luego remarcó los logros que había alcanzado: “Prometimos estabilidad macroeconómica y la logramos. Prometimos y logramos un crecimiento sin precedentes en los ingresos presupuestarios. Propusimos un presupuesto para 2026 que, a pesar de su diversidad y los comentarios, se centró en la protección social y los beneficios que los ciudadanos deben tener y conservar en el próximo año”.

En ese punto, justificó el fracaso de su gobierno, afirmando: "Todo esto parece no haber podido explicarse completamente, o nuestros oponentes políticos no quisieron comprenderlo. Sin embargo, esto no es un reproche a los ciudadanos que protestan. Entendemos que la protesta es contra de la vanidad, la arrogancia, una protesta por valores, por comportamiento, por actitud”.

Assen Vassilev, líder del partido opositor “Continuamos el Cambio”, festejó la dimisión, calificándola del “primer paso hacia la transformación de Bulgaria en un Estado europeo normal. El siguiente paso es celebrar elecciones libres y justas”.

Los analistas aseguran que la baja confianza en las instituciones y los líderes búlgaros se vio agravada por la inquietud que genera el posible aumento de los precios mientras el país se prepara para adoptar al euro como moneda oficial. “La sociedad búlgara se encuentra en una situación de gran unidad contra el modelo de gobierno del país", declaró Dobromir Zhivkov, director de la agencia sociológica Market Links, a la agencia AFP.

El gobierno de Jeliazkov se había formado en enero, como una coalición entre los conservadores del GERB, del exprimer ministro Boiko Borisov, y otras dos formaciones, más el apoyo parlamentario de la minoría turca.

El pasado miércoles por la noche se produjo una manifestación de decenas de miles de personas en Sofía, la capital del país, y otras ciudades, como forma de protesta contra la corrupción del gobierno. Este movimiento de indignados, que cuenta con un gran número de jóvenes entre sus filas, arrancó a fines de noviembre, cuando el oficialismo trató de aprobar por vía rápida el presupuesto de 2026, el primero que se redactaba en euros.

Por la presión callejera, el gobierno decidió sacar, el 3 de diciembre, su proyecto de presupuesto, que solicitaba el aumento de determinados impuestos y cotizaciones sociales, incrementos que, según la oposición y los manifestantes, buscaban ocultar importantes desvíos de fondos.

En las protestas se coreaba la palabra “¡Dimite!” y se mostraban carteles con la leyenda “¡Estoy harto!”. Gergana Gelkova, de 24 años, empleada de un comercio minorista, le dijo a la AFP que se había unido a la protesta porque la corrupción generalizada se había vuelto “intolerable”, y remarcó que la mayoría de sus amigos se habían ido de Bulgaria y no tenían planeado regresar.

