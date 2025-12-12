Perfil
Cuánto cobrarán los jubilados en enero 2026 tras el nuevo aumento de ANSES

Se aplicará un aumento del 2,5% desde enero de 2026, en línea con la inflación de noviembre. Los nuevos montos alcanzan a la asignación por embarazo, pensiones, AUH y otras prestaciones sociales.

A partir de enero de 2026, las jubilaciones, pensiones, AUH y otras prestaciones que paga la ANSES tendrán un incremento del 2,5%, en línea con la inflación de noviembre informada por el INDEC. Este ajuste se aplica bajo la fórmula de movilidad definida en el DNU 274/24, que actualiza los haberes de manera mensual según la variación de precios.

Con este incremento, la jubilación mínima pasará a $349.401,58 en el primer mes del año. Ese monto no contempla el bono de $70.000, un refuerzo que el Gobierno mantiene para los haberes más bajos y cuya continuidad suele anunciarse sobre el cierre del calendario de pagos. Si se confirmara, el ingreso mínimo alcanzaría los $419.401,58.

Asimismo, la jubilación máxima ascenderá a $2.351.141,84, mientras que otras prestaciones quedarán de la siguiente manera:

  • - PUAM: $279.521,26

  • - Pensiones no Contributivas (PNC): $317.885,75

  • - Prestación Básica Universal (PBU): $159.835,28

El incremento también impactará en la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo (AUE), que desde enero de 2026 pasarán a $125.505.

Uno de los puntos más esperados por los jubilados es la continuidad del bono extraordinario. El refuerzo de hasta $70.000 no está aún confirmado para enero, por lo que se espera un anuncio oficial en los días previos al inicio del cronograma de pagos.

