Reforma Laboral: advierten por el pago total del salario en especies

La reforma laboral volvió al centro del debate y Sergio Eduardo Capozzi, abogado laboralista y diputado nacional, analizó los principales cambios que propone el proyecto que ingresará al Senado. El legislador advirtió sobre los riesgos de habilitar el pago salarial en especies sin límites, la necesidad de ordenar el sistema de vacaciones y la importancia de aclarar cómo funcionará la distribución flexible de horas.

Uno de los puntos más sensibles es el pago en especies. Aunque históricamente existió un tope del 20%, el nuevo proyecto no menciona porcentajes y habilita la posibilidad de ampliar ese margen.

El especialista consideró que "Es un retroceso, volveríamos a los tickets canasta, que se crearon por la década del 90 para facilitar a los trabajadores del microcentro, que no tenían un comedor dentro de la empresa y después eso se transformó en una moneda de cambio, la gente tiene cierta cantidad de tickets canasta para usar en super y los negociaban para cambiarlos por efectivo". Las vacaciones y la organización del tiempo también son un eje de discusión. Capozzi explico que en la reforma se habilita fraccionar el descanso en lapsos y señala que lo ideal seria no menores a siete días.

El proyecto ratifica la vigencia tradicional de las horas extras y sus recargos, pero introduce flexibilidad en la distribución diaria. "Si un trabajador acuerda jornadas de 11 horas para no trabajar los viernes, ese esquema no genera extras salvo que exceda lo pactado. Lo acumulado por recargos sigue integrando una “bolsa” que el empleado puede usar luego como licencias o días compensatorios".

En materia de derecho colectivo, la reforma plantea un giro en la jerarquía normativa. El convenio por empresa pasaría a tener prioridad, siempre con intervención sindical y respeto de los pisos mínimos. La propuesta incorpora los convenios regionales y busca, según se explicó el abogado, "Dar un incentivo a los gobiernos provinciales y municipales para que se pueda trasladar el trabajador que hoy está en relación de dependencia con una municipalidad, que pueda incorporarse al trabajo privado que hace 20 años que en la Argentina no crece".

El punto más discutido es el fin de la ultraactividad automática. Los convenios, muchos aún anclados en los años 70, ya no se prorrogarían sin trámite: " Cuando se cumpla el vencimiento de 4 años su prórroga no será automática, sino que cualquiera de las dos partes puede convocar un nuevo convenio". Si no lo hacen, la Secretaría de Trabajo intervendrá al año del vencimiento para definir los pasos siguientes.

La autoridad laboral gana protagonismo en este esquema, especialmente la Subsecretaría, que —según el especialista— necesita mayor dinamismo para responder a los desafíos actuales. Aun así, afirmó que "No lo hubiese presentado como una sola ley, sino que primero iría con el trabajo individual y después debatir que hacer con el derecho colectivo".

El capítulo de indemnizaciones muestra cambios menores pero relevantes. Se redefine qué rubros integran salario y cuáles no, y se observa un retroceso en la eliminación de componentes como el proporcional del sueldo complementario y de las vacaciones, considerados derechos adquiridos hasta ahora. El consultado señaló que no hay consenso pleno en el Congreso ni en el Consejo de Mayo. El proyecto tendrá tratamiento inicial en el Senado y la comisión académica que participó en el proceso no intervino como órgano político, sino técnico.