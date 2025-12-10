¿Hasta dónde debe intervenir el Estado en la vida de las infancias?

La Municipalidad de Córdoba fue reconocida con el premio “Buenas Prácticas Infancias 2025”, otorgado por la ciudad de Niterói (Brasil) y la Red Mercociudades, por su programa de Kioscos Escolares Saludables, una política que transformó la oferta alimentaria en las escuelas municipales.

La iniciativa regula qué se vende en las cantinas: desplaza gaseosas, golosinas y ultraprocesados con sellos de advertencia y promueve frutas, frutos secos, yogures, pochoclos sin azúcar agregada, chips de fruta y productos caseros, en línea con la Guía de Alimentos y Bebidas Saludables que rige en las instituciones municipales.

El programa se complementa con “Córdoba elige agua”, que instaló bebederos y dispensers de agua segura y gratuita en todas las escuelas municipales, Parques Educativos y Centros de Encuentro Barrial.

Córdoba: las cantinas de las escuelas municipales dejarán de vender productos ultraprocesados

En conversación con After Office (Punto a Punto Radio, FM 90.7), la secretaria de Educación Alicia La Terza subrayó que el impacto excede el patio escolar: los chicos empiezan a cuestionar en sus casas ciertos consumos, como bebidas azucaradas o snacks ultraprocesados, y se convierten en “educadores de sus propias familias”.

La funcionaria remarcó que el cambio no se logra solo con un decreto, sino con capacitaciones a kiosqueros, trabajo con equipos docentes y talleres con familias, para que la alimentación saludable no quede asociada a productos caros, sino a organización y tiempo en el hogar.

Australia sube la vara: redes fuera del alcance de los menores de 16

Mientras Córdoba ajusta la lupa sobre el azúcar, Australia decidió intervenir sobre otro frente: el de las pantallas y las redes sociales. Desde este 10 de diciembre entra en vigencia una ley que prohíbe el uso de redes sociales a menores de 16 años y obliga a plataformas como Facebook, Instagram, TikTok, X, Snapchat o YouTube a verificar la edad de sus usuarios y bloquear el acceso a quienes estén por debajo de ese umbral.

La norma, presentada por el gobierno como un “proyecto innovador” para proteger a niños y adolescentes, prevé multas millonarias para las compañías que no adopten sistemas de verificación robustos y no demuestren haber tomado “medidas razonables” para impedir el ingreso de menores de 16 años.

Australia prohibió las redes sociales a los menores de 16 años y podría incluir a LinkedIn

Consultada sobre esa discusión, La Terza describe una realidad diferente en las escuelas municipales de Córdoba: no todos los alumnos tienen celular propio y, cuando lo llevan, suele ser por organización familiar –para avisar quién los pasa a buscar, por ejemplo– más que para uso recreativo. En el aula, el dispositivo queda bajo la órbita de la docente y no se utiliza durante las clases, en el marco de normas de convivencia trabajadas con cada comunidad educativa.

La funcionaria evita hablar de prohibiciones absolutas y prefiere la palabra “concientizar”. Desde la Secretaría, además, no recomiendan el uso de pantallas en jardines de infantes antes de los cuatro años, por los efectos que observan en el vocabulario, la socialización y el diálogo entre pares, pero esa recomendación se transmite mediante talleres y acuerdos con las familias, no con sanciones.