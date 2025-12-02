Australia prohibió las redes sociales a los menores de 16 años y podría incluir a LinkedIn.

Australia aplicará a partir del 10 de diciembre una de las restricciones más estrictas del mundo en el acceso de niños a redes sociales, al prohibir que los menores de 16 años tengan cuentas en algunas plataformas.

La medida que ya incluye a las aplicaciones de Meta -Instagram, Facebook y Threads-, así como TikTok, Snapchat, X, YouTube, Reddit y Kick, generó un intenso debate entre especialistas, que discrepan sobre si los protege o los aísla y expone a mundos digitales menos supervisados.

Sin embargo, las restricciones podrían continuar. Es que la ministra, se refirió a las nuevas posibles inclusiones en el marco regulatorio.

Wells añadió que LinkedIn, por el momento, sigue siendo una plataforma exenta, aunque advirtió que si se detecta acoso en línea o algoritmos que afecten la salud mental y física de los jóvenes de entre 13 y 16 años, se actuará contra ella.

"Todas las plataformas están en aviso. Tenemos que ser ágiles y dinámicos", afirmó.