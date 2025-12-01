Preocupa el aumento de los casos de depresión entre jóvenes.

Un informe refleja que en la adolescencia aumentaron los pensamientos negativos, la angustia, la tristeza y la falta de expectativas.

En los varones, estos sentimientos aumentaron en un 20 y 30%. En el caso de las mujeres adolescentes la cifra se incrementó de un 36% al 57%.

Los datos coinciden con los años de pandemia: el aislamiento social, el cierre de escuelas, y la expansión de la tecnología. Los adolescentes pasan más de ocho horas al día, conectado a las redes sociales, lo que da al lugar de otros hábitos negativos a la salud, como el sedentarismo, cambios en el ritmo de sueños, y hábitos alimentarios.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Los especialistas agregan que los últimos diez años crecieron las hospitalizaciones por autoagresiones y suicidios.

El estudio revela que estos sentimientos avanzan en los adolescentes de todo el mundo, y que más allá de acortar el tiempo en las conexiones virtuales, lo ideal es buscar acompañamientos que los ayuden a proyectar a tener planes a futuro.