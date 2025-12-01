lunes 01 de diciembre de 2025
REPERFILAR
SALUD

Preocupa el aumento de los casos de depresión entre jóvenes

Un informe refleja que en la adolescencia aumentaron los pensamientos negativos, la angustia, la tristeza y la falta de expectativas. 

Un informe refleja que en la adolescencia aumentaron los pensamientos negativos, la angustia, la tristeza y la falta de expectativas.

En los varones, estos sentimientos aumentaron en un 20 y 30%. En el caso de las mujeres adolescentes la cifra se incrementó de un 36% al 57%.

Los datos coinciden con los años de pandemia: el aislamiento social, el cierre de escuelas, y la expansión de la tecnología. Los adolescentes pasan más de ocho horas al día, conectado a las redes sociales, lo que da al lugar de otros hábitos negativos a la salud, como el sedentarismo, cambios en el ritmo de sueños, y hábitos alimentarios.

Los especialistas agregan que los últimos diez años crecieron las hospitalizaciones por autoagresiones y suicidios.

El estudio revela que estos sentimientos avanzan en los adolescentes de todo el mundo, y que más allá de acortar el tiempo en las conexiones virtuales, lo ideal es buscar acompañamientos que los ayuden a proyectar a tener planes a futuro.

