Argentina, uno de los países más difíciles para desarrollar una empresa.

Invertir en la Argentina conlleva de un riesgo muy alto, principalmente por las políticas que cambian de acuerdo a los distintos gobiernos, y por tener una economía inestable.

Un estudio reveló que Argentina está entre los quince países más complejos del mundo, para establecer empresas, esto quiere decir que conllevan una mayor dificultad para gestionar cuestiones corporativas.

Los puntos más desafiantes son: asuntos regulatorios, seguidos por aspectos políticos, operacionales y económicos.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Además, el 40% de los expertos consideran que las regulaciones perjudican y desalientan a futuras industrias. No sólo registraron la problemática en la Argentina, sino que también observaron jurisdicciones complejas en países como Colombia, Brasil, y Perú. En Brasil, particularmente refleja su complejidad en torno a lo laboral y la fuerza sindical.

Estas son algunas de las razones por las que no se genera atracción para invertir en un nuevo proyecto, según el estudio.