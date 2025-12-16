Misterio en Chubut: buscan a una oficial que quedó varada con su auto y desapareció

Una joven oficial de Policía de 25 años, María José San Martín, desapareció en la localidad de Sarmiento, en la provincia de Chubut. Fue vista por última vez el pasado viernes 12 de diciembre, luego de quedar varada con una compañera en cercanías del lago Colhué Huapi.

Según reportó la División Búsqueda de Personas, la mujer policía es buscada intensamente, luego de que una de las dos ocupantes del vehículo regresara al pueblo y alertara respecto a lo que había sucedido.

De acuerdo a lo que consignó el medio local ADN Sur, María José San Martín transitaba con una colega en un patrullero, el cual quedó atascado en la arena de un camino poco transitado junto al lago Colhué Huapi. Ante la imposibilidad de sacarlo y estar totalmente incomunicadas, ambas decidieron salir en distintas direcciones en busca de señal.

Inmediatamente, se notificó a la División Policial de Investigaciones, que activó el protocolo por la desaparición que involucró al personal de la ciudad de Rawson, la División Canes y efectivos de varias comisarías.

La División Búsqueda de Personas emitió un comunicado con la descripción física de la joven policía: aproximadamente 1,60 metros de altura, contextura delgada, tez morena, ojos marrones y cabello largo, lacio y de color castaño.