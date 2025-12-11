Desaparición de los jubilados: ofrecen una recompensa de cinco millones de pesos.

El Ministerio de Seguridad Nacional ofreció una recompensa de $5.000.000 por cada uno de los jubilados desaparecidos de Juana Inés Morales y Alberto Pedro Kreder, en la provincia del Chubut.

La medida fue publicada el 10 de diciembre de 2025 en el Boletín Oficial de la República Argentina, responde a la solicitud de la Oficina Fiscal de Comodoro Rivadavia, dependiente del Ministerio Público Fiscal de Chubut, en el marco de la investigación caratulada “Juana Inés Morales s/averiguación de paradero”.

La resolución establece que la recompensa se destina exclusivamente a quienes aporten datos útiles sin haber participado en los hechos investigados.

El pago se realizará en la sede del Ministerio de Seguridad Nacional o en el lugar que determine la titular de la cartera, garantizando la preservación de la identidad de quienes colaboren, previa evaluación de la información por parte de la autoridad interviniente.

Juana Inés Morales y Alberto Pedro Kreder, fueron vistos por última vez el 11 de octubre de 2025, cuando salieron del domicilio de Kreder en una camioneta Toyota Hilux, dominio NSP-455 rumbo a la localidad de Camarones.

Cabe destacar que la última conexión de sus teléfonos móviles se registró ese mismo día a las 9:53 horas, momento desde el cual se desconoce su paradero.