Nueva reforma del código penal: ¿Qué dice el proyecto?

Los cambios que propone la reforma del código penal presentada por el gobierno de Javier Milei. "A partir de ahora, los favorecidos van a ser la sociedad en su conjunto y las víctimas", sentenció Patricia Bullrich, la ex ministra de Seguridad.

Entre los puntos principales hay 22 cambios claves. Uno de ellos es la imprescriptibilidad de los delitos graves como el homicidio simple y agravado. El abuso sexual, el grooming, la comercialización y distribución de pedofilia, además de la corrupción de menores, trata de personas, terrorismo y narcotráfico.

En este último punto también se amplían las herramientas para que la Justicia avance.

Además de la comercialización de drogas, la reforma también comprende el cultivo, la producción o el consumo y el delito será más grave cuando haya funcionarios o menores de edad involucrados.

La reforma sanciona más gravemente a la violencia en el deporte o espectáculos masivos, algo que busca controlar los delitos provocados por barrabravas.

Por otro lado, incorpora la figura de "Ecocidio" para nombrar a los delitos contra el ambiente y eleva las penas.

La reforma penal también hace más rigurosa las penas por la compra y venta de niños. Los delitos contra la familia, tragedias viales o violencia de género.

Una reforma que demanda un largo proceso de debate dentro del Congreso de la Nación.