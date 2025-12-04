La maquinaria láctea es un 50% más barata en China

Una docena de pymes del sector lácteo argentino, miembros de Apymel, viajaron recientemente a la feria de Cantón (Guangzhou), la más grande y antigua de China, donde evaluaron tecnología para fábricas lácteas con precios entre 20 % y 50 % más bajos que en Europa.
En su recorrido, los empresarios compararon la escala y eficiencia de la producción china con la realidad local: “donde en Alemania fabrican cinco máquinas, en China hacen cincuenta”, señaló uno de los dirigentes.
Para muchos de ellos, el viaje representó “una mezcla de miedo y esperanza”, pero la diferencia de precios y calidad superó ampliamente sus expectativas.
Actualmente, la posibilidad de importar maquinaria económica y moderna aparece como una oportunidad concreta para mejorar la competitividad del sector lácteo argentino.
Si las inversiones se concretan, podrían marcar una diferencia importante en costos de producción, eficiencia y estructura fabril.