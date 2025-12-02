Advierten por los niveles elevados de colesterol en Argentina.

Casi un tercio de los argentinos tiene niveles elevados de lipoproteína(a), un tipo de colesterol que aumenta de manera significativa el riesgo de sufrir infartos, ACV y otras complicaciones cardiovasculares graves, según un estudio multicéntrico realizado en seis regiones del país, que fue publicado en Atherosclerosis, una de las revistas científicas más prestigiosas del área.

Los investigadores analizaron a unas 3 mil personas adultas que acudieron a consultas clínicas o cardiológicas de rutina —sin necesidad de que fueran pacientes con colesterol alto— y detectaron que el 31,4% tenía Lp(a) en valores elevados, una prevalencia mayor a la estimada a nivel mundial.

La presencia elevada de Lp(a) —considerada alta cuando supera los 50 mg/dL o 125 nmol/L— se asoció con un 53% más de probabilidades de sufrir infartos, ACV u otros eventos cardiovasculares mayores, incluso en personas que tienen controlados los factores de riesgo tradicionales.

Los expertos de la Johns Hopkins University que evaluaron el estudio argentino destacaron que la Lp(a) es hoy “un determinante central del riesgo cardiovascular residual”, es decir, el que persiste aun cuando el colesterol LDL, la presión, el peso o el azúcar en sangre están en valores adecuados.