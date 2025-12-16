Crece el endeudamiento de las familias: la morosidad llegó al 7,3%

La demora en los pagos es un dato que ya preocupa a los bancos. Esto es porque la morosidad de las familias se triplicó en el último año.

Según datos del Banco Central, el monto adeudado se disparó durante el último tiempo. Es que la morosidad del sistema bancario argentino llegó a niveles que no se registraban hace hace una década y media.

El informe recopila los datos de septiembre, en donde la morosidad de los bancos privados llegó al 4,2%, siendo el dato más alto del 2022.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Por otra parte, la irregularidad en los pagos de las tarjetas de crédito es una realidad que preocupa. Es que llegó al 7,4%, pero el número que más preocupa es otra. La morosidad de las familias llegó al 7,3%, siendo el equivalente al 4,07 billones de pesos.

Los economistas aseguran que este dato es una muestra del deterioro de la capacidad de pago de las familias, además de mostrar el desajuste entre las tasas de interés y los ingresos de los trabajadores.