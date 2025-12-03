Desesperada búsqueda de una joven de 25 años desde hace más de 10 días

Delicia Mamani Mamani, de 25 años es intensamente buscada desde el 21 de noviembre, que salió de su casa sin despedirse y sin llevar dinero. Desde ese día, no se sabe nada de su paradero.

La joven que es intensamente buscada, es de la provincia de Jujuy. En Córdoba vive con sus padres, en un cortadero de ladrillos de Malagueño, donde estudia del Profesorado de Primaria en la Escuela Normal Superior Alejandro Carbó

La familia pide que se investigue la posibilidad de que Delicia haya sido captada mediante engaños.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Su teléfono y redes dejaron de funcionar el mismo día de su desaparición, lo que encendió alarmas entre docentes y compañeras.

Desde la querella solicitaron que se activen todas las líneas de investigación y que se considere el riesgo de trata de personas, en línea con los estándares de protección de personas vulnerables.