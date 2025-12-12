El Día del Hincha de Boca se celebra cada 12 de diciembre, una fecha que no conmemora un título o un aniversario fundacional, sino que se escogió por su alusión directa al apodo con el que se conoce a su fanaticada: "El Jugador Número 12". Aquella denominación es el eje central de la festividad, que se estableció formalmente por los propios aficionados a través de las redes sociales en el año 2012, una fecha icónica por la triple coincidencia numérica: 12/12/12. Si bien la celebración es reciente, su significado hunde sus raíces en un hecho histórico de casi un siglo de antigüedad.

El 12 de diciembre encapsula una tradición que comenzó con un gesto de reconocimiento a un único y dedicado socio en 1925

El nacimiento de "El Jugador Número 12"

El origen del famoso apodo se remonta a la histórica gira europea que el club realizó en 1925, una gesta que marcó un hito al ser la primera vez que un equipo argentino viajaba al Viejo Continente. En esa delegación, que partió en barco hacia Europa, se encontraba Victoriano Agustín "Toto" Caffarena, un escribano y socio incondicional que se unió al equipo no solo como fanático, sino también cumpliendo roles de masajista y utilero. Su compromiso fue tal que incluso financió parte de los gastos de viaje de la delegación, vendiendo propiedades familiares.

La figura de Caffarena, un civil realizando tareas vitales para el plantel, conmovió a los futbolistas y dirigentes que lo acompañaban. Por su devoción y apoyo constante, el plantel de Boca decidió nombrarlo con el título honorífico de "El Jugador Número 12". Esta denominación reconocía su papel fundamental, un miembro más del equipo, aunque no estuviera en la cancha como un profesional. Caffarena se convirtió así en el primer eslabón.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La trascendencia del apodo se incrementó significativamente a partir de la década de 1970, cuando la hinchada comenzó a adoptarlo como un símbolo colectivo. La frase se popularizó y trascendió las fronteras del club, siendo usada para describir la influencia y el apoyo incesante que los simpatizantes le brindan al equipo. De un homenaje individual, se transformó en la identidad de una de las parcialidades más numerosas y pasionales del fútbol mundial.

Boca se consagró bicampeón en la Reserva: derrotó 2-0 a Vélez y conquistó el Trofeo de Campeones

La elección del 12 de diciembre para la celebración no fue casual; busca replicar el número que ya es un emblema para el sentimiento "xeneize". Desde su institucionalización a partir de 2012, el Día del Hincha ha transformado su formato de conmemoración. Aquel primer festejo masivo se dio en las calles de la ciudad Autónoma de Buenos Aires, congregando multitudes en puntos neurálgicos como el Obelisco.

Con el paso de los años, el club ha centralizado gran parte de los festejos, buscando organizar la pasión dentro de un marco institucional. De esta manera, "La Bombonera", el mítico estadio del barrio de La Boca, se convierte con frecuencia en el epicentro de la jornada. El club abre sus puertas para recibir a los socios en un evento que incluye shows musicales, fuegos artificiales y diversas actividades que apuntan a rendir tributo a la fidelidad.

El festejo del Día del Hincha es un fenómeno que se replica más allá de Argentina. En diversas ciudades del mundo, los fanáticos se congregan en puntos de encuentro para replicar la celebración, vistiendo los colores azul y oro. El club, con 74 títulos en su historia —incluyendo la Copa de Honor obtenida tras la épica gira de 1925— y siendo el máximo ganador de campeonatos a nivel nacional, encuentra en esta fecha un punto de unión.