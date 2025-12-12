La Fundación Mediterránea renovó autoridades: Astori sigue como presidenta

La Fundación Mediterránea, uno de los espacios empresariales y técnicos más influyentes del país, realizó su asamblea anual y avanzó en la renovación completa de su conducción. El proceso ratificó el esquema federal de la institución y la continuidad del modelo que combina investigación económica, articulación con el sector privado y formación de políticas públicas.

En su comunicado, la entidad destacó que el nuevo Comité Ejecutivo —junto con los vicepresidentes regionales y la Comisión Fiscalizadora— será el encargado de acompañar la estrategia institucional durante los próximos años. La meta: profundizar el vínculo entre análisis técnico, desarrollo territorial y las demandas del entramado productivo.

El Comité Ejecutivo quedó conformado de la siguiente manera:

Presidenta: María Pía Astori

María Pía Astori Vicepresidente: Marcos Brito

Marcos Brito Vocales titulares: Alejandro Asrin, Marcelo Bechara, Daniel Giacosa, Enrique Martín, Jorge Riba

Alejandro Asrin, Marcelo Bechara, Daniel Giacosa, Enrique Martín, Jorge Riba Tesorero: Sergio Roggio

Sergio Roggio Vocales: Rodrigo Sánchez, Adriana Urquía, Roberto Urquía y Piero Venturi

La asamblea también designó a los vocales suplentes: Juan Beltrán, Martín Bugliotti, Carlos Casto, Miguel De Biasi, Sebastián Pérez e Inés Porta.

Un mapa federal para la gestión

Los vicepresidentes regionales quedaron distribuidos del siguiente modo:

Córdoba: Martín Amengual y Rosana Negrini

Martín Amengual y Rosana Negrini Buenos Aires: Sebastián Bagó (h) y Juan Ignacio Abuchdid

Sebastián Bagó (h) y Juan Ignacio Abuchdid Comahue: Guillermo Barzi

Guillermo Barzi Mendoza: Carlos Pulenta y Gonzalo Pérez Cuesta

Carlos Pulenta y Gonzalo Pérez Cuesta Litoral: Leandro Iraola

Leandro Iraola NEA: Víctor Saguier y Pablo Ratti

En tanto, la Comisión Fiscalizadora estará integrada por Ariel Brusadín, Luis Pavone, Norberto Petrelli y Andrés Scorza.

La Fundación reforzó su estructura federal con representantes de Buenos Aires, Mendoza, Comahue, Litoral y NEA.

La Fundación Mediterránea destacó que esta estructura permitirá fortalecer la presencia territorial, asegurar una agenda federal y mantener el equilibrio entre el análisis económico —a través de su reconocido IERAL— y la participación de los sectores productivos de todo el país.