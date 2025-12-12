Perfil
La Fundación Mediterránea renovó autoridades: Astori sigue como presidenta

La entidad empresaria ratificó a Astori como presidenta y a Marcos Brito como vicepresidente. El nuevo Comité Ejecutivo incorpora referentes de toda la región y promete profundizar la agenda de desarrollo territorial y análisis económico.

12-12-2025-Fundación Mediterránea
La Fundación Mediterránea ratificó a María Pía Astori como presidenta. | CEDOC PERFIL
Perfil Redacción Córdoba

La Fundación Mediterránea, uno de los espacios empresariales y técnicos más influyentes del país, realizó su asamblea anual y avanzó en la renovación completa de su conducción. El proceso ratificó el esquema federal de la institución y la continuidad del modelo que combina investigación económica, articulación con el sector privado y formación de políticas públicas.

En su comunicado, la entidad destacó que el nuevo Comité Ejecutivo —junto con los vicepresidentes regionales y la Comisión Fiscalizadora— será el encargado de acompañar la estrategia institucional durante los próximos años. La meta: profundizar el vínculo entre análisis técnico, desarrollo territorial y las demandas del entramado productivo.

El Comité Ejecutivo quedó conformado de la siguiente manera:

  • Presidenta: María Pía Astori
  • Vicepresidente: Marcos Brito
  • Vocales titulares: Alejandro Asrin, Marcelo Bechara, Daniel Giacosa, Enrique Martín, Jorge Riba
  • Tesorero: Sergio Roggio
  • Vocales: Rodrigo Sánchez, Adriana Urquía, Roberto Urquía y Piero Venturi

La asamblea también designó a los vocales suplentes: Juan Beltrán, Martín Bugliotti, Carlos Casto, Miguel De Biasi, Sebastián Pérez e Inés Porta.

Un mapa federal para la gestión

Los vicepresidentes regionales quedaron distribuidos del siguiente modo:

  • Córdoba: Martín Amengual y Rosana Negrini
  • Buenos Aires: Sebastián Bagó (h) y Juan Ignacio Abuchdid
  • Comahue: Guillermo Barzi
  • Mendoza: Carlos Pulenta y Gonzalo Pérez Cuesta
  • Litoral: Leandro Iraola
  • NEA: Víctor Saguier y Pablo Ratti

En tanto, la Comisión Fiscalizadora estará integrada por Ariel Brusadín, Luis Pavone, Norberto Petrelli y Andrés Scorza.

La Fundación reforzó su estructura federal con representantes de Buenos Aires, Mendoza, Comahue, Litoral y NEA.

La Fundación Mediterránea destacó que esta estructura permitirá fortalecer la presencia territorial, asegurar una agenda federal y mantener el equilibrio entre el análisis económico —a través de su reconocido IERAL— y la participación de los sectores productivos de todo el país.

