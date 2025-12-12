Fuerte denuncia sobre el mercado global de la miel: “China se ha convertido en el monumento al fraude de la miel”

El presidente de la Cámara Argentina de Fraccionadores de Miel (CAFraM), Carlos Levin, analizó en Canal E la situación de la apicultura argentina tras el informe del Semáforo de Economías Regionales de Coninagro, que ubicó al sector en verde por primera vez en meses. Con advertencias sobre costos, competitividad global, fraude internacional y la necesidad de políticas estables.

Con respecto al incremento del 33% en el precio de la miel que refleja el informe, Carlos Levin planteó que, “estamos atrasados”. También explicó que la producción necesita precios más altos para compensar costos crecientes: “Los costos en Argentina fueron teniendo durante mucho tiempo inflación en pesos y subieron inflación en dólares”.

Problemas en la logística para el sector apicultor

Asimismo, remarcó un problema estructural en la distancia logística. “Estamos en el fin del mundo”, afirmó, lo que genera un nivel de costos en fletes “muy significativo y representativo” que afecta la competitividad frente a otros países.

Uno de los puntos más fuertes que resaltó Levin fue la denuncia sobre el mercado global de la miel: “China se ha convertido en el monumento al fraude de la miel”. Y señaló que hay productos adulterados o sintéticos que presionan los precios internacionales a la baja. Sobre la misma línea, amplió la gravedad de la situación: “Han prosperado en el mundo fábricas de miel para competir con la única fábrica de miel natural que hay, que es la colmena”.

El buen desempeño de Argentina en materia apicultora

Frente a eso, reivindicó el diferencial argentino: “Argentina ha tenido un reconocimiento histórico por su calidad e inocuidad y por ser uno de los pocos países en el mundo que implementó un sistema de trazabilidad absoluta de la miel”.

Sobre los datos oficiales que muestran 4 millones de colmenas y un aumento del 14%, el entrevistado aportó contexto crítico: “Para que las estadísticas sean realmente certeras, tendríamos que tener primero todos los apicultores registrados”.

A su vez, recalcó la importancia del RENAPA, pero también su limitación: “Hay muchos kilos de miel que se produce en Argentina y que efectivamente tienen un importe y que no están registrados”.