Crisis ganadera: “Hay un problema de falta de oferta por malas políticas tomadas hace tiempo que redujeron el stock vacuno fuertemente”

El nuevo presidente de la Asociación Argentina de Angus, Amadeo Derito, analizó para Canal E el escenario económico, productivo y exportador que enfrenta el sector ganadero.

Con respecto a la inflación del 2,5% registrada en noviembre, Amadeo Derito señaló que se trata de un dato esperable y explicó que, “el rubro de alimentos aparentemente influyó bastante y bueno, por la parte que nos toca la carne también”. También afirmó que esta dinámica responde a un problema estructural: “Hay un problema de un mercado internacional fuertemente demandado, una falta de oferta por políticas, malas políticas tomadas hace tiempo que redujeron el stock vacuno fuertemente”.

La falta de un crédito barato y su impacto sobre la ganadería

Asimismo, recordó que la caída en la oferta actual es consecuencia de la clausura de exportaciones: “Cuando se cerraron las exportaciones de un día para otro, se incumplieron contratos”. Esto produjo una baja general en la renta de todas las etapas de la cadena y derivó en “una baja de casi 10 millones de cabezas”. También remarcó la falta de incentivos y crédito accesible para recomponer vientres: “No se está haciendo, hay un problema todavía de falta de un crédito barato para reponer vientres”.

En su llegada a la conducción de Angus, Derito reconoció el aporte de Alfonso Bustillo, cuyo liderazgo impulsó una modernización estatutaria clave. “Hace cuatro años hubo una elección, y dentro de la lista nuestra habíamos propuesto este cambio de estatutos para que las presidencias sean por dos años con una sola posibilidad de renovar”, explicó. Sobre el traspaso, afirmó: “Recibo una asociación en excelentes condiciones, muy sólida en todo sentido”.

A su vez, subrayó la obra desarrollada en Cañuelas: “Un predio de exposiciones completo, un ring de ventas de estilo internacional, un salón de eventos para 750 personas y todo realizado con recursos propios”. En ese marco, su desafío será “continuar esa línea, la fortaleza, la sostenibilidad, y desarrollar equipos para ir mejorando los programas”.

El crecimiento de angus a nivel mundial

Sobre el rol de Angus dentro de la ganadería nacional, el entrevistado destacó que, “los rodeos Angus puros son más del 50% y si tomamos aquellas cruzas llegamos al 75%”, y recordó el valor estratégico de la certificación: “El año pasado se exportaron 9.000 toneladas de Angus certificada a través de 28 frigoríficos”.

Respecto de la posible ampliación del acuerdo comercial con Estados Unidos, valoró la oportunidad: “Es muy interesante poder multiplicar por cuatro la cuota que tenemos libre de aranceles hoy”.