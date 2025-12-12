Jorge Argüello: “La rivalidad de Estados Unidos y China nos trae el recuerdo de la Guerra Fría, sin embargo, hay diferencias claras”

En una nueva edición de Efecto Mariposa, el ex embajador, Jorge Argüello, habló sobre la disputa a nivel comercial y política entre China y Estados Unidos, también se refirió a la comparación con la Guerra Fría y el cambio de paradigma que hubo con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca.

La disputa estratégica entre Estados Unidos y China se convirtió en el eje central del sistema internacional. Aunque muchos observadores evocan la Guerra Fría, el contexto actual tiene diferencias sustanciales. En este contexto, Jorge Argüello señaló que, “la rivalidad de Estados Unidos y China nos trae el recuerdo de la Guerra Fría. La comparación parece inevitable, sin embargo, hay diferencias claras”.

Las particularidades del enfrentamiento entre Estados Unidos y Rusia

A diferencia del enfrentamiento entre Estados Unidos y Rusia, la interdependencia económica entre ambos países es hoy estructural. Sobre la misma línea, recordó que, “Estados Unidos y la Unión Soviética casi no se vincularon. El muro de Berlín simbolizó eso, precisamente”. Por el contrario, desde comienzos del siglo XXI, la economía china y la estadounidense quedaron estrechamente vinculadas bajo el avance de la globalización, conformando una relación que hoy vuelve más compleja cualquier ruptura.

Sin embargo, esa interdependencia no frenó la escalada de tensión. Argüello describió que, “Beijing y Washington libran una guerra comercial abierta. Libran también una guerra tecnológica. Y están entrando en una guerra monetaria”. Pese a ello, aclaró que, “nadie espera un desacople brusco y total”, porque la magnitud del intercambio entre ambas potencias hace materialmente inviable un corte definitivo.

Asimismo, contextualizó: “Hace 20 años, Estados Unidos imaginaba una China de capitalismo y democracias occidentales”. Bajo ese supuesto, Estados Unidos apoyó su ingreso a la Organización Mundial de Comercio (OMC) en 2001. Pero la evolución posterior cambió de raíz la visión estadounidense. “Cuando advirtió que China se incorporaba al sistema multilateral sin los cambios que deseaba, comenzaron las lecciones”, planteó.

La llegada de Donald Trump a la presidencia estadounidense

El entrevistado comentó que la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca en 2017 fue sólo la consolidación de un giro ya en marcha: “La llegada de Trump al poder en 2017 sólo coronó un cambio de actitud general de Washington hacia Beijing. Se activó entonces para Estados Unidos la llamada amenaza China”.

La disputa bilateral no se da en el vacío y, en este sentido, subrayó que, “la gran rivalidad con China tiene un telón de fondo para Estados Unidos. Un mundo con otros actores emergentes también influyentes”. Por eso distintos analistas hablan de un tablero “multipolar”, de “hegemonía fragmentada” o incluso “post-estadounidense”.