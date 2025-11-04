¿Verano con más calor y menos lluvias?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó cómo será el verano que se espera.

Según el informe trimestral, para noviembre, diciembre y enero, el organismo advirtió que en varias regiones del país podrían registrarse lluvias inferiores a los valores habituales, en coincidencia con un aumento en las temperaturas.

En esta edición, el SMN subrayó la necesidad de considerar el pronóstico sobre promedios trimestrales a gran escala, sin perder de vista que pueden ocurrir eventos localizados intensos de precipitación, en especial durante las primeras semanas del periodo en el centro y noreste del país.

Las mayores probabilidades de lluvias inferiores a la media se concentran en el noreste, la región pampeana y el oeste de la Patagonia. En tanto, en el noroeste argentino (NOA) hay señales de precipitaciones superiores a lo habitual, mientras que Cuyo y el este y sur de la Patagonia mantendrían registros dentro de los parámetros normales.

Las zonas con mayor probabilidad de registrar calor por encima del promedio incluyen la provincia de Buenos Aires, la Mesopotamia y el noreste argentino, donde el SMN asigna hasta un 50% de probabilidad de temperaturas elevadas. Solo el noroeste y el extremo sur del país mantendrían valores térmicos dentro de los promedios habituales.

En esa línea, el informe elaborado por el organismo destacó: “No se descarta la ocurrencia de eventos localmente intensos sobre el centro y noreste del país a comienzos del período”.