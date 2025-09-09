¿Cómo sigue el clima y cuándo llegará el fin del invierno?

El clima en Buenos Aires se presenta este martes con un cielo completamente despejado y temperaturas agradables que rondan los 16°C durante el día.

En tanto la mínima se espera en 11°C y la máxima alcanzará los 18°C. Por la noche, la temperatura descenderá a 14°C, lo que sugiere que será una noche fresca pero sin lluvias.

¿Qué pasa con el viento? soplará a una velocidad de 3.8 m/s, con ráfagas que alcanzan los 7.6 m/s, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. La humedad se mantiene en un 62%, lo que es bastante cómodo para la mayoría de las actividades al aire libre.

A lo largo de esta jornada, el clima en Buenos Aires es ideal para realizar actividades al aire libre, ya sea un paseo por el parque, una salida con amigos o simplemente disfrutar de un café en una terraza. La combinación de temperaturas agradables y un cielo despejado hace que sea un día perfecto para aprovechar al máximo.

El miércoles continuará la tendencia al alza. Las temperaturas previstas rondan entre los 12 grados de mínima y los 23 de máxima, en una jornada que combinará baja nubosidad y condiciones generales estables. De acuerdo con el pronóstico del SMN, la probabilidad de lluvias será baja, entre 0 y 10%, y los vientos comenzarán a rotar hacia el sudeste con intensidades moderadas. Esta configuración se replicará también en las localidades del interior bonaerense, donde se esperan valores térmicos similares.

Para el jueves, el termómetro se mantendrá en niveles similares, con mínimas de 10 grados y máximas nuevamente en 23, sin indicios de precipitaciones. La jornada transcurrirá con cielo despejado y vientos del este, y el panorama meteorológico continuará sin sobresaltos para la región.