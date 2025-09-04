¿Qué se espera para la primavera 2025?: pronostican temperaturas más altas y contrastes en las precipitaciones

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) publicó este miércoles el Pronóstico Climático Trimestral para la primavera que se avecina. El informe, elaborado el 29 de agosto, señala que se esperan temperaturas superiores a las normales en varias regiones del país y contrastes marcados en las precipitaciones.

Según el organismo, se prevén temperaturas superiores a la media en el centro y norte de la Patagonia, en toda La Pampa y en el oeste de la provincia de Buenos Aires. En tanto, en Cuyo, Córdoba, el sur del Litoral, el este bonaerense y el sur de la Patagonia, el clima será normal o levemente superior al promedio, según el día particular.

Pronóstico de temperatura Septiembre-Octubre-Noviembre 2025

En el norte del país, incluyendo el NOA, Santiago del Estero, Chaco, Formosa, el norte de Santa Fe, Corrientes y Misiones, se esperan temperaturas dentro del rango lo habitual para la totalidad del trimestre.

En los mapas el color sombreado indica el porcentaje de probabilidad asignado a la categoría que presenta mayor probabilidad de ocurrencia. El área en blanco indica que no hay una categoría con mayor probabilidad de ocurrencia, por lo que en estos casos se debe considerar la información estadística del trimestre.

Pronóstico de precipitaciones Septiembre-Octubre-Noviembre 2025

En cuanto a las precipitaciones para septiembre, octubre y noviembre de 2025, se proyecta un trimestre con valores normales o superiores en el NOA y Cuyo, dependiendo de cada jornada. Para el Litoral, Buenos Aires y La Pampa, se esperan lluvias habituales. En cambio, la Patagonia tendrá precipitaciones inferiores a lo normal.

La agencia climática subraya que estos pronósticos son probabilísticos, con márgenes de incertidumbre vinculados a la naturaleza misma de los fenómenos de escala estacional. Al mismo tiempo, el organismo remarca la importancia de seguir los avisos actualizados y atender las recomendaciones emitidas por el propio SMN.

La interpretación consensuada entre el SMN y especialistas consulta a múltiples modelos y bases de datos internacionales. Estos análisis suman valor no solo para la toma de decisiones a nivel gubernamental sino también para productores, municipios y actividades vinculadas a la salud y la energía.

Como influirá el fenómeno de El Niño

El SMN también destacó que el comportamiento del fenómeno El Niño será seguido de cerca, ya que influye directamente en la dinámica climática en el país.

El Niño es un procedimiento climático a nivel global que se origina en el océano Pacífico ecuatorial y tiene un fuerte impacto en los patrones meteorológicos de distintas regiones del mundo, incluida Argentina. Este calentamiento oceánico desencadena cambios drásticos en el clima global, como inundaciones, sequías, incendios forestales y alteraciones en la agricultura, la pesca y la disponibilidad de agua.

