Un periodista fue gravemente herido en el acto que Milei encabezó en Moreno

El periodista y productor Christian Mercatante recibió un botellazo en la cabeza mientras entrevistaba a manifestantes en el acto que encabezó Javier Milei en Moreno este miércoles 3 de septiembre. El hombre terminó con la cara ensangrentada, por lo que fue asistido por personal del sistema de salud.

“Estaba haciendo una nota a los encapuchados y me voló algo” mientras el presidente entraba al Club Atlético Villa Ángela, contó el comunicador al explicar el violento episodio en diálogo con sus colegas del canal A24.

En la previa al acto de La Libertad Avanza hubo incidentes en las inmediaciones del club, con empujones y piedrazos. La tensión arrancó cuando los militantes empezaron a entrar al predio. Además, algunas personas le arrojaron huevos a los gendarmes que trataron de detener los enfrentamientos.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El hombre que ayudó a escapar en moto a Espert sería un barra de Comunicaciones con antecedentes

En el sitio se implementó un gran operativo de seguridad, con dos helicópteros sobrevolando la zona desde la tarde y una docena de autos que acompañaron al jefe de Estado hasta el lugar. También hubo camiones de Infantería y personal de Prefectura.

El episodio de violencia se enmarca en una escalada de discursos estigmatizantes contra la prensa por parte del oficialismo. “Esto es lo que pasa cuando el presidente dice que ‘no odiamos lo suficiente a los periodistas'”, señalaron colegas del cronista agredido al repudiar el hecho.

Quién es Christian Mercatante, el periodista agredido en el acto de Javier Milei

Se trata de un periodista y productor de 49 años que se hizo famoso gracias a su paso por el reality show El Bar, donde conoció a Pamela David, que se convertiría en una de sus mejores amigas y la mujer que, prácticamente, terminaría salvándole la vida.

Mercatante reveló que entre los años 2004 y 2011 vivió en situación de calle, lo que lo llevó a ser baleado por la espalda en un intento de robo y terminó con su internación en un neuropsiquiátrico.

Milei, duro contra el kirchnerismo: "Su estrategia es hacer manifestaciones violentas o intentar matarme"

Pamela David se enteró de su mal momento y lo ayudó a entrar en la productora Kuarzo, donde Mercatante empezó como asistente y actualmente trabaja produciendo programas como Los 8 escalones.

Antes se había desempeñado como cronista para ciclos como Desayuno Americano y Policías en Acción, donde usó su experiencia personal en las calles para manejar temas y personajes difíciles.

HM/ML