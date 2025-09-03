Milei, duro contra el kirchnerismo: "Su estrategia es hacer manifestaciones violentas o intentar matarme"

En una entrevista con Louis Sarkozy, hijo del exmandatario francés, el presidente Javier Milei apuntó contra el kirchnerismo de cara a las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires del próximo domingo 7 de septiembre y aseguró: “Su estrategia implica desde tratar de destruir el programa económico desde el Congreso, hacer manifestaciones violentas en la calle o intentar matarme”.

El reportaje, que fue publicado este miércoles por el medio francés 21News, fue realizado por el hijo de Nicolas Sarkozy y tuvo lugar en la Casa Rosada el viernes pasado, después de los ataques que sufrieron el mandatario y los candidatos de La Libertad Avanza (LLA) mientras intentaban realizar una caravana por el municipio de Lomas de Zamora.

Axel Kicillof le advirtió a Javier Milei que "lo hace responsable de cualquier hecho de desorden o violencia que pueda producirse" en Moreno

“Si conseguimos muy buenos resultados en las elecciones de provincia de Buenos Aires, podríamos estar poniéndole el último clavo al cajón al kirchnerismo. Eso sería una cosa verdaderamente fabulosa”, afirmó Milei en diálogo con el joven francés de 28 años.

Según el Presidente, el triunfo oficialista implicaría “el fin del populismo” y argumentó: “Estaríamos en condiciones de iniciar el nuevo siglo dorado de Argentina, que nos haga potencia nuevamente”.

“Estamos en un momento muy interesante porque estamos en un momento bisagra. Y, obviamente, el kirchnerismo y sus aliados están aplicando lo que se llama la estrategia de (Hernán) Cortés, que es la de quemar las naves, que es a todo o nada”, expresó el líder libertario.

Fue entonces que Milei aseguró: “Su estrategia (la del kirchnerismo) implica desde tratar de destruir el programa económico desde el Congreso, hacer manifestaciones violentas en la calle o intentar matarme o, si fuera el caso, inventarme cualquier tipo de aberración, inventar mentiras para tratar de desprestigiarme”.

El Gobierno reactivó normas que Javier Milei eliminó por DNU y el Congreso obligó a reponer

“Son los últimos manotazos de ahogado de un régimen que, si Dios nos acompaña, lo terminaremos de sepultar el 26 de octubre, y que puede quedar herido de muerte casi definitiva este próximo 7 de septiembre”, argumentó Milei de cara a los comicios bonaerenses y nacionales.

En otros tramos de la entrevista, Milei se refirió a la “batalla cultural”, al ajuste fiscal que lleva adelante su Gobierno y elogió fuertemente al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.

Milei cerrará la campaña libertaria este miércoles en Moreno

Las definiciones de Milei sobre la “estrategia” de la oposición se dieron a conocer a horas del cierre de campaña de La Libertad Avanza en el partido bonaerense de Moreno, tras el episodio en Lomas de Zamora.

El acto se llevará a cabo este miércoles en el Club Atlético Villa Ángela, un potrero de barrio ubicado en la periferia de la localidad de Trujui. Se espera la presencia de Milei, de la secretaria de la Presidencia, Karina Milei, del armador Sebastián Pareja, de los candidatos de las ocho secciones electorales y de 10 mil simpatizantes que llegarán en 100 colectivos a la zona.

El predio del Club Villa Angela en Trujui, en Moreno.

Ante los disturbios en otros municipios y en la provincia de Corrientes, el Ministerio de Seguridad bonaerense expresó su preocupación por las precarias condiciones de seguridad del predio. “Están descuidando al presidente”, alertó el ministro Javier Alonso, quien se comunicó con Casa Militar para advertir que no es recomendable desarrollar la actividad en ese lugar.

Sin pruebas, Bullrich insistió con una supuesta operación de espionaje "con vínculos extranjeros" y recordó a Santiago Maldonado

El funcionario de Axel Kicillof advirtió que “es una locura” que el Presidente asista al lugar donde se convocó el cierre de campaña y agregó: "No es un lugar que reúna las condiciones de infraestructura para recibir a 10 mil personas y mucho menos al Presidente. A ese potrero se accede por dos calles de tierra que, con la lluvia, están anegadas. No hay un perímetro cercado, no hay suficiente iluminación y hay escombros por todos lados”.

Sin embargo, la comitiva oficialista realizará el acto de todas formas. La diputada Lilia Lemoine compartió la convocatoria en sus redes sociales y sostuvo: “Admiten que no pueden controlar la seguridad en PBA, que tienen a la población viviendo en pésimas condiciones. Si los ciudadanos están ahí, el Presidente también. ¡Basta de esconder la realidad!”.

TV/fl