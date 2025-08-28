La camioneta que trasladó a Milei en Lomas de Zamora tiene 213 infracciones y debe más de $40 millones

El escándalo que estalló este miércoles durante la caravana de La Libertad Avanza (LLA) en Lomas de Zamora, que terminó abruptamente en medio de piedrazos y botellazos contra el presidente Javier Milei, su hermana Karina, el diputado José Luis Espert y el armador provincial Sebastián Pareja, no consigue enfriarse.

Ahora salió a la luz un dato insólito: según consta en la página oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, la camioneta que trasladó a los dirigentes libertarios, de dominio AB035IH, acumula 213 infracciones de tránsito, en su mayoría por exceso de velocidad y circulación en lugares no autorizados. El monto total de las multas impagas asciende a $41.095.095.

Las infracciones de la camioneta que transportó a Javier Milei durante la caravana en Lomas de Zamora

El contraste es inevitable. Mientras en enero pasado, en el Foro de Davos, Milei proclamaba que “La Argentina se ha convertido en un ejemplo mundial”, lo cierto es que su Gobierno parece mostrar lo contrario.

La camioneta que trasladó a Javier Milei en Lomas de Zamora, patente AB035IH, tiene 213 infracciones de tránsito

La evacuación de Javier y Karina Milei y la huida en moto de José Luis Espert

El ataque en Lomas de Zamora obligó a evacuar de urgencia al Presidente y a su hermana, que fueron trasladados a bordo de otra camioneta, esta vez cerrada y con techo. El diputado José Luis Espert no tuvo la misma suerte: quedó fuera de la custodia y debió escapar en moto, sin casco, en medio de los disturbios.

La comitiva de La Libertad Avanza se convirtió en blanco de piedrazos, botellazos e insultos, en el marco de una campaña electoral marcada por una fuerte tensión entre el oficialismo y la oposición. Las elecciones legislativas bonaerenses están previstas para el próximo 7 de septiembre, y la caravana en Lomas de Zamora pretendía ser un acto de fuerza territorial.

El episodio se suma a un escenario complejo para el Gobierno nacional. A la crisis política se agregaron los audios filtrados del ex amigo del Presidente y extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo. En esas grabaciones, se escucha al exfuncionario hablar de un supuesto sistema de coimas que involucra a la empresa farmacéutica Suizo Argentina, a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y al asesor presidencial Eduardo “Lule” Menem.

Entregar a Menem para salvar a Karina

Javier Milei calificó los audios de Diego Spagnuolo como “burdas operaciones difamadoras”

Este jueves, frente al círculo rojo reunido en el Consejo Interamericano del Comercio y la Producción (CICyP), Milei intentó recomponer la firmeza mediante la defensa de su gestión económica y del ministro Luis "Toto" Caputo. También se refirió a los audios de Diego Spaguolo.

“Un grupejo violento irrumpió por la fuerza y empezó a arrojar piedras hacia nosotros. Como todos también saben, esto se dio en medio de un contexto de burdas operaciones difamadoras”, afirmó, en clara alusión a los audios del exfuncionario.

La camioneta con más de 200 infracciones y un pasivo millonario en multas se convirtió, inesperadamente, en otro símbolo de un escándalo que, lejos de cerrarse, suma más capítulos.

