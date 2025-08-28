Quiénes participaron del ataque a Javier Milei en Lomas de Zamora y cuál es la denuncia que analiza el Gobierno

Tras la fallida caravana de La Libertad Avanza en Lomas de Zamora, que terminó abruptamente en medio de insultos, piedrazos y enfrentamientos entre militantes liberales y opositores, la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, aseguró tener identificados a algunos de los manifestantes que atacaron al presidente Javier Milei y que evalúa accionar judicialmente contra ellos.

Según fuentes del ministerio a cargo de la excandidata presidencial, habrían logrado determinar que, en las inmediaciones de la zona en la que sucedieron los hechos, había “barrabravas”, “concejales” y hasta funcionarios del intendente de Lomaz de Zamora, Federico Otermín.

Más temprano, Patricia Bullrich había publicado en su cuenta personal de la red social X, que "el kirchnerismo organizó un ataque al Presidente en Lomas de Zamora”. La funcionaria agregó que, con la supuesta acción coordinada, se puso “en riesgo a la gente y a las familias que lo fueron a acompañar”.

La ministra aseguró que “Estos tipos (en referencia al kirchnerismo), para recuperar algo de poder, siembran violencia y caos”. Y cerró con el slogan de campaña de La Libertad Avanza: “Kirchnerismo Nunca Más"

Patricia Bullrich acusó al kirchnerismo de organizar el ataque a Javier Milei en Lomas de Zamora

En una entrevista en LN+, Bullrich afirmó que en el lugar del ataque “estaba el secretario de seguridad de Lomas de Zamora agitando. Es decir el secretario de inseguridad”, en alusión a Jorge Bonino, secretario de Seguridad del municipio de Lomas de Zamora.

“Estaba el concejal Claudio Morell, concejal del intendente Otermín”, agregó. “El dice que fue a ver qué pasaba. El secretario de Gobierno, (Matías) Gasparrini...” , continuó la ministra.

Bullrich también informó que “hay detenidos, hay barras de la hinchada de Temperley que trabajan en el Municipio, un miembro de la hinchada de Arsenal, que además no puede ingresar a las canchas por violento”.

Patricia Bullrich aseguró que miembros de H.I.J.O.S. participaron del ataque a Javier Milei

La funcionaria de Seguridad también denunció que en la agresión participaron “grupos de izquierda” y detalló que uno de los detenidos tras los incidentes es integrante de la agrupación H.I.J.O.S.

Pese al enfrentamiento entre el Gobierno nacional y el de la provincia de Buenos Aires, Bullrich reconoció el trabajo de la Policía Bonaerense, que reaccionó con prontitud al iniciarse los disturbios y se puso como “barrera” de protección. “Los felicitamos porque protegieron la institucionalidad del país, que es el Presidente”, señaló.

La embestida al Presidente y su comitiva se produjo en plena campaña electoral, de cara a las elecciones provinciales del 7 de septiembre. Además, ocurre en un momento complicado para el Gobierno, que enfrenta una crisis por los audios atribuidos al exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, en los que se mencionan supuestas coimas de droguerías a la secretaria de Presidencia, Karina Milei.

“Todo lo que dice Spagnuolo es mentira”, afirmó el Presidente antes del ataque, desde la camioneta en la que se trasladaba junto al diputado José Luis Espert, su hermana Karina y el armador de La Libertad Avanza en la provincia, Sebastián Pareja. “Lo vamos a llevar a la Justicia y vamos a probar que mintió”, añadió.

Tras el ataque, Javier Milei y su hermana debieron ser evacuados en una camioneta cerrada y rodeados de gran cantidad de agentes de seguridad, mientras que el diputado José Luis Espert debió abandonar el lugar en moto.

