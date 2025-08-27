Una piedra de considerable tamaño fue arrojada contra el presidente Javier Milei mientras encabezaba una caravana electoral en Lomas de Zamora, junto a su hermana y el candidato José Luis Espert. El vocero presidencial Manuel Adorni y el influencer conocido como El Gordo Dan usaron sus redes sociales para repudiar lo ocurrido, tras un llamativo silencio tras el escándalo de la ANDIS que salpicó al Gobierno.

Daniel Parisini, llamado Gordo Dan en redes, compartió la foto que el mandatario subió junto a la frase “Civilización o barbarie. Kirchnerismo nunca más. Fin”, y le sumó su propia declaración: “Dios mío, la estrategia electoral de los kukitas”. También aseguró: “Los kukas acaban de agredir al presidente a punto tal de ver si le embocaban una botella en la cabeza para matarlo. Al tipo que sacó a 12 millones de personas de la pobreza y exterminó la inflación en el país después de décadas. No pasarán”.

El posteo del Gordo Dan hablando del ataque contra el presidente Milei

Luego reposteó textos de varios usuarios, por ejemplo, al troll oficialista @usdtermo, que escribió: “Que no vengan con que lo de hoy fue por lo que hizo en este tiempo. Del otro lado hay gente violenta y, por mi parte, yo le respondería con más violencia”. El Gordo Dan también compartió el tuit de @ziberiaI, que escribió: “¿Piedras al presidente y a la gente que lo quiere ver y saludar? Excelente plan, kukas. Nunca cambien”.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El vocero con rango ministerial Manuel Adorni prefirió expresar su opinión directamente, sin usar palabras de terceros: “Militantes de la vieja política, kirchnerismo en estado puro y un modelo de violencia que solo quieren los cavernícolas del pasado: atacaron con piedras la caravana donde se encontraba el Presidente de la Nación. No hay heridos. Lo único que hay son muchos que van hacia el más absoluto de los olvidos: kirchnerismo nunca más”.

Manuel Adorni acusó a los atacantes de despreciar la vida humana

A continuación, en otro posteo, sumó: “Las piedras no son más que la muestra más fiel del final del kirchnerismo. Fin”. Luego, el vocero presidencial compartió la foto que casi impacta en Milei, junto a la declaración: “Podrían haber matado a cualquiera. No les importa la vida humana, menos aún les va a importar el país. Fin”.

Manuel Adorni cuestionando en X al kirchnerismo por el ataque contra Javier Milei

Muchos de los grandes defensores del oficialismo en redes sociales, como el Gordo Dan, y varios de los integrantes del Gobierno, como Manuel Adorni, evitaron la escena pública en los últimos días, tras la denuncia por presunta corrupción con coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad que dirigía Diego Spagnuolo y cuyos audios salpican a Javier Milei, Karina Milei, Eduardo "Lule" Menem.

Quién es el detenido acusado de tirarle una piedra a Javier Milei

La policía arrestó a dos hombres que fueron señalados como autores de la agresión: uno fue liberado casi de inmediato, pero el otro sigue retenido en una comisaría.

El detenido fue identificado como Thiago Florentín, de 22 años, integrante del Movimiento Teresa Rodríguez - Votamos Luchar por el Cambio Social, una organización piquetera.

Thiago se encuentra demorado mientras sus compañeros exigen su liberación. La organización expresó: “En el marco de la enorme expresión de bronca que se le mostró a su llegada (en referencia a Milei), nuestro compañero Thiago Florentin fue detenido y llevado a la Comisaria 1 de Lomas de Zamora”.

HM/ML