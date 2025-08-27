Tras los incidentes que se desarrollaron mientras el presidente Javier Milei encabezaba una caravana en Lomas de Zamora junto a su hermana Karina y al diputado José Luis Espert, detuvieron a dos personas y hubo al menos un herido. El hecho ocurrió cuando un grupo de personas aún no identificadas, presuntamente militantes de partidos opositores, atacó con piedras y botellas a la comitiva en medio del acto, que estaba enfocado en los comicios de septiembre y octubre.

La situación obligó a interrumpir el acto y evacuar al mandatario, que fue trasladado en otro vehículo junto a su hermana. En paralelo, el diputado nacional José Luis Espert abandonó el lugar en la moto de un militante. “Se puso muy violento y por una cuestión de seguridad decidimos terminar el evento”, relató el legislador en TN.

El intendente peronista Federico Otermín había lanzado un dardo antes de la visita: “Sería la primera vez que pise Lomas como presidente. No hay gesto más de casta que venir solo para sacarse una foto a días de las elecciones. Lo que de verdad necesitamos es que venga a trabajar, inaugurar obras, traer patrulleros o dar una mano a la gente”.

Reacción libertaria: desde Adorni hasta Bullrich

Desde el oficialismo reaccionaron rápidamente. Manuel Adorni, vocero presidencial, publicó en redes: “Militantes de la vieja política, kirchnerismo en estado puro y un modelo de violencia que solo quieren los cavernícolas del pasado: atacaron con piedras la caravana donde se encontraba el Presidente de la Nación. No hay heridos. Lo único que hay son muchos que van hacia el más absoluto de los olvidos: kirchnerismo nunca más. Fin”.

José Luis Espert, en diálogo con diversos medios, también apuntó directamente contra el kirchnerismo: “El grueso de la gente nos apoyaba, pero sobre el final comenzaron los gritos y la violencia física a través de objetos que volaban sobre la camioneta. Ya son dos actos de violencia en territorio kirchnerista en pocos días”.

Tras huir del lugar en moto, Espert se sumó a las críticas.

En tanto, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se sumó a la condena a través de X. “El kirchnerismo organizó un ataque al Presidente en Lomas de Zamora, poniendo en riesgo a la gente y a las familias que lo fueron a acompañar. Estos tipos, para recuperar algo de poder, siembran violencia y caos. Kirchnerismo, nunca Más”, escribió.

El episodio se suma a los incidentes ocurridos en Junín días atrás, también durante una recorrida de Milei. Desde La Libertad Avanza lo leyeron como una escalada de violencia en plena campaña y reforzaron la idea de que existe un “enemigo de la libertad” en la oposición..

