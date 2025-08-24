Espert reapareció en La Matanza, con video de Oría, Karina en la platea y audiencia amigable

El diputado nacional José Luis Espert encabezó este sábado un acto de La Libertad Avanza (LLA) en La Matanza, que reunió a un nutrido grupo de militantes libertarios que se encargarán de actuar como fiscales de mesa en la ya cercana elección legislativa de la provincia de Buenos Aires.

El propio legislador difundió las imágenes del encuentro en sus redes sociales. “Junto a @KarinaMileiOk, @MenemMartin, @SPareja_, @diegosantilli, @bondarenko_maxi, @Prof_Ontiveros y @Leigianni en La Matanza”, publicó en X, acompañando la frase con una foto grupal.

En otro mensaje, Espert destacó el rol de los fiscales: “Compartimos con los fiscales que van a defender y cuidar los votos de la libertad el 7 de septiembre. KIRCHNERISMO NUNCA MÁS”, escribió, mencionando a Javier Milei y a las cuentas oficiales del espacio.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La reunión libertaria se produjo en medio del escándalo por los audios atribuidos a Diego Spagnuolo, extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), en los que se habla de presuntas maniobras ilegales con laboratorios y proveedores de medicamentos y menciona los nombres de Karina Milei y Lule Menem como destinatarios de pagos irregulares.

La secretaria general de Presidencia ya había estado en Rosario junto a su hermano en el acto que se realizó por el aniversario de la Bolsa de Comercio de esa ciudad, ocasión en la que estuvo también en la platea, pero sin hacer declaraciones. De hecho pese a que su nombre se mantivo este sábado como primera tendencia nacional en X por las presuntas coimas en la ANDIS, la funcionaria mantuvo el silencio en sus redes sociales, donde no sube nuevos mensajes desde el lunes 18, cuando salió al cruce de la conductora Pamela David, que había dicho que Karina usaba un reloj que costaba 35 mil dólares.

La oposición buscará limitar los decretos presidenciales en el Senado en medio del avance judicial y la debilidad política de Javier Milei

En ese marco, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, fue uno de los primeros en responder públicamente. Desde sus redes sociales buscó desvincularse de las acusaciones y aseguró que no existe ninguna relación directa entre su gestión y los hechos denunciados.

La foto que subió Espert a sus redes sociales del acto de fiscales de LLA en La Matanza.

Francos habló de Spagnuolo

Habitual bombero oficialista en temas que los demás guardan silencio, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos volvió a intentar este sábado explicar en declaraciones radiales el "tema Spagnuolo". Fue con Gabriel Anello en Radio Mitre, donde volvió a relativizar las denuncias de los audios y apeló a las generalidades para afirmar que “al presidente no se lo puede frenar con estas cosas”.

Francos sostuvo que los audios "deben analizarse con cautela" y deslizó que podrían formar parte de una operación política: “Aparece en un momento en que se estaba debatiendo en la Cámara de Diputados el proyecto de emergencia de discapacidad”, afirmó, en referencia a la sesión en la que se trató el veto presidencial sobre esa iniciativa.

“Lo que sos es terrible corrupta y amante de Videla": Villarruel y Mayra Mendoza se dijeron de todo por las coimas en ANDIS

El oficialismo intenta, de esta manera, contener el impacto político del escándalo mientras los tribunales federales avanzan con la investigación impulsada por la oposición y organizaciones vinculadas al área de discapacidad.

DCQ