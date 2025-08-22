El caso de las presuntas coimas que involucra a laboratorios y funcionarios de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) escaló este viernes a la campaña bonaerense, luego de que Juan Grabois apuntara directamente contra José Luis Espert, candidato a diputado de La Libertad Avanza.

“¿Adivinen quién es el gran amigo de Spagnuolo? Te doy una pista: el candidato de Milei en provincia”, escribió el dirigente de Fuerza Patria en sus redes sociales, en referencia a Diego Spagnuolo, extitular de la Andis, desplazado tras los audios en los que se habla de supuestos pagos ilegales. Grabois añadió además insinuaciones sobre financiamiento irregular y vínculos políticos: “Los malos siempre fueron ellos, solo que ahora se les cae la careta. Que se vayan todos”.

Un vínculo incómodo para Espert

El señalamiento cobró fuerza porque Spagnuolo y Espert mantienen una relación de cercanía personal. En publicaciones de años anteriores, el exfuncionario lo calificó como parte de su “segunda familia”, al igual que a la esposa del economista, María Mercedes González, conocida en redes como "La Divagante".

José Luis Espert será el primer candidato de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires

En el entorno de Espert reconocen la incomodidad del vínculo. “Me cagaron la campaña”, habría dicho en privado el candidato, según trascendió de allegados que lo describen en estado de pánico. Por esa razón, rechazó invitaciones de canales de televisión en las últimas 48 horas para no quedar expuesto a preguntas sobre el caso.

Los coletazos en La Libertad Avanza

El escándalo obligó a la Casa Rosada a desplazar de inmediato a Spagnuolo, quien además sufrió un allanamiento en Pilar y el secuestro de su teléfono celular. También fue removido Daniel María Garbellini, director de Acceso a la Salud de la Andis, a quien el propio exfuncionario mencionaba en los audios como “un tipo que maneja la caja”.

La crisis se trasladó rápidamente a la campaña libertaria en la provincia de Buenos Aires, donde Espert lidera la boleta. Varios dirigentes comenzaron a borrar fotos con Spagnuolo de sus redes sociales, en un intento de despegarse de quien se convirtió en una figura tóxica.

Las conexiones con el macrismo

La trama también salpica a sectores del PRO. Spagnuolo fue asesor de Carlos Kambourian en la secretaría de Salud del intendente macrista Nicolás Ducoté en Pilar. Incluso, en redes sociales se mostraba cercano a dirigentes de Juntos por el Cambio antes de recalar en la órbita libertaria.

José Luis Espert se despegó de las acusaciones de Jorge Taiana sobre narcotráfico: "Está todo aclarado"

A esa línea de contactos se suma la figura de Jonatan Kovalivker, dueño de la droguería Suizo Argentina, señalado como aportante en la fiscalización de la segunda vuelta de 2023 y de vínculos fluidos con Mauricio Macri, con quien compartió partidos de pádel en Nordelta.

La estrategia del kirchnerismo

Grabois busca capitalizar el escándalo para reposicionarse frente a un electorado adverso, en medio de la crisis interna del peronismo tras la condena firme a Cristina Kirchner. La maniobra refleja la intención del kirchnerismo de instalar la idea de corrupción dentro del oficialismo, aunque el Gobierno reaccionó de inmediato desplazando a los implicados. Ahora, la Justicia deberá dilucidar las responsabilidades en las irregularidades de este escándalo.

En el oficialismo reconocen que el daño político está hecho, pero remarcan que “la diferencia con el kirchnerismo es que acá los corruptos se echan en horas, no se los protege durante años”.

