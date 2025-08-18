El legislador que encabeza la lista de candidatos a diputados nacionales de La Libertad Avanza (LLA) en la provincia de Buenos Aires, José Luis Espert, apuntó contra las nóminas presentadas por Fuerza Patria y remarcó la necesidad de dar una batalla cultural durante la campaña electoral para las elecciones legislativas nacionales y bonaerenses.

"No importa quién sea, son todos la misma mierda con distinto olor respecto de los nombres anteriores que tuvieron Unión por la Patria, Frente para la Victoria. Todos los nombres que representan la podredumbre en la provincia", disparó en diálogo con Radio Mitre.

El actual legislador libertario remarcó que "cualquiera sea el que quiera debatir, representa lo mismo que ha significado esta cosa infecta en la provincia" y de cara a la campaña electoral para las elecciones del 7 de septiembre y los del 26 de octubre, advirtió: "Debatiré con cualquiera y le ganaré a quién sea".

Según el libertario, el peronismo en la actualidad "no tiene argumentos para defender lo que ha ocurrido a nivel nacional en los últimos 30 años y mucho menos en la provincia de Buenos Aires en los últimos 20 años".

"Con la lista que ha presentado el kirchnerismo confiesan que quieren seguir destruyendo la provincia. Toda gente muy comprometida con el kirchnerismo de Néstor y Cristina, todos responsables de haber destruido la provincia y de haberle quemado la cabeza a millones de bonaerenses", agregó.

"Toda esa podredumbre representa esa lista que presentó el kirchnerismo. Vamos a hacer todo lo posible para derrotarlos el 7 de septiembre y las nacionales en octubre", insistió el legislador de LLA. "Debemos dar una batalla cultural fenomenal contra todos los parásitos mentales que el kirchnerismo ha instalado en la provincia", añadió.

Espert también sostuvo que "es importantísimo que las dos elecciones que se vienen en la provincia, las ideas de la libertad triunfen para empezar a sacar la maldición infecta que es el kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires que la ha transformado en una cloaca a cielo abierto".

"Me siento con un sentimiento de mucho compromiso para llevar las ideas de la libertar a la provincia que el Presidente está aplicando a nivel nacional y está transformando el país para el bien de los argentinos", expresó sobre la oficialización de su candidatura.

Elecciones Legislativas: todos los nombres que ya fueron confirmados y los lugares que quedan por definir

Con respecto a la candidatura de la ex actriz Karen Reichardt, aseguró que es una "excelente comunicadora" y sostuvo que la mujer aportará "una gran lucidez en la defensa de las ideas de la libertad". "Tiene su programa en la televisión, me pareció muy lúcida, con mucha claridad, con lo que hay que comunicar", destacó.

"En campaña es central la batalla cultural, la defensa de las ideas de la libertad, y desmontar todo el andamiaje putrefacto de ideas nefastas que el kirchnerismo ha planteado", señaló y concluyó pidiéndole a la sociedad que defienda las ideas del presidente Javier Milei "con contundencia, con conocimiento y de manera visceral".

