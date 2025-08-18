Cierre de listas: los candidatos del peronismo en todas las provincias para las elecciones 2025

Con el concepto de fortalecer la unidad y con debates sobre las candidaturas que se extendieron hasta último momento, el peronismo pudo cerrar acuerdos electorales para las elecciones legislativas nacionales del domingo 26 de octubre. Con las ausencias de Máximo Kirchner y de Sergio Massa como candidatos, Fuerza Patria se presentará en 14 jurisdicciones del país. En las diez restantes, el partido acordó alianzas con otros espacios y fuerzas locales.

En estos comicios de medio término se renovarán parcialmente las dos cámaras del Congreso de la Nación. Estarán en juego 127 bancas de diputados y 24 de senadores nacionales, en una elección que definirá el rumbo de la segunda mitad de la presidencia de Javier Milei.

El 26 de octubre el PJ pone en disputa 46 de sus 98 bancas de la Cámara Diputados y 15 de las 30 que tiene en el Senado (sumando los bloques de Unidad Ciudadana, presidido por Juliana Di Tullio, y Frente Nacional y Popular, liderado por José Mayans).

Ciudad de Buenos Aires

Para el Senado, el PJ porteño presentó como candidato a Mariano Recalde, que buscará retener su banca en la Cámara Alta. Lo acompañará Ana Arias, decana de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA.

En Diputados, la lista será encabezada por Itai Hagman, actual legislador y referente de Patria Grande. Lo acompañarán la exministra de Trabajo Kelly Olmos, el exlegislador porteño Santiago Roberto y la dirigente de La Cámpora Lucía Cámpora.

Provincia de Buenos Aires

El peronismo bonaerense definió sus candidatos un día antes del cierre de listas. Tras intensas negociaciones entre La Cámpora, el Instituto Patria y el Frente Renovador, finalmente la intervención de Cristina Kirchner permitió alcanzar un acuerdo.

La boleta será encabezada por Jorge Taiana, exministro de Defensa y excanciller. En segundo lugar se ubicará Jimena López, dirigente del Frente Renovador y presidenta del Consorcio de Gestión de Puerto Quequén, y en el tercero Juan Grabois, líder de Patria Grande.

La lista bonaerense, que renueva 34 bancas en Diputados, también incluirá a la actual diputada Vanesa Siley, al legislador y sindicalista Sergio Palazzo, a la senadora Teresa García y al exsecretario de Derechos Humanos Horacio Pietragalla.

El peronismo ogró inscribir al frente Fuerza Patria en 14 jurisdicciones del país.

Catamarca

El oficialismo provincial buscará retener dos de las tres bancas en juego en Diputados con Fernando Monguillot, ministro de Gobierno, al frente. Lo acompañarán Claudia Palladino, diputada provincial, y Alberto Natella, secretario municipal de San Fernando del Valle.

Chaco

En una de las provincias que renovará representantes en ambas cámaras, el peronismo llevará como primer candidato a senador al exgobernador Jorge Capitanich. En Diputados encabezará la lista el intendente Sergio Dolce.

Córdoba

El diputado nacional Pablo Carro será el principal candidato a la Cámara Baja. Lo seguirá en la lista Constanza San Pedro, referente de Patria Grande en la provincia.

Corrientes

El espacio peronista confirmó a última hora la candidatura de Raúl Hadad, intendente de San Roque, para la Cámara Baja.

Chubut

El exintendente de Comodoro Rivadavia, Juan Pablo Luque, encabezará la lista de candidatos a diputados nacionales, acompañado por la dirigente feminista de Trelew, Lorena Elisaincin.

Entre Ríos

El ex titular de la Aduana Guillermo Michel será candidato a Diputados. Para el Senado, la boleta estará encabezada por Adán Bahl, exintendente de Paraná y exvicegobernador.

Formosa

El PJ formoseño eligió a María Graciela de la Rosa, convencional constituyente, como principal candidata a Diputados. La acompañará Néstor Fabián Cáceres, subsecretario municipal.

La Pampa

El decano de Veterinarias de la UNLPam Abelardo Ferrán, cercano al gobernador Sergio Ziliotto, será candidato a Diputados. En segundo lugar, estará la actual legisladora Varinia "Lichi" Marín.

La Rioja

El frente Federales Defendamos La Rioja eligió a Gabriela Pedrali y Jorge Ricardo Herrera como candidatos a Diputados, ambos integrantes actuales de la Cámara Baja.

Mendoza

El Frente Justicialista llevará como principal referente al dirigente Emir Félix.

Misiones

El exgobernador Oscar Herrera Ahuad encabezará la lista a Diputados por el Frente Renovador de la Concordia Neo, acompañado por la abogada Micaela Gacek.

Neuquén

La actual senadora Silvia Sapag buscará renovar su banca. Para Diputados, la lista estará liderada por la rectora de la Universidad Nacional del Comahue, Beatriz Gentile.

Río Negro

El exministro de Justicia Martín Soria encabezará la lista para el Senado. En Diputados, la candidata será Adriana Serquis, expresidenta de la Comisión Nacional de Energía Atómica.

Salta

El exgobernador Juan Manuel Urtubey competirá por una banca en el Senado junto a la actual legisladora Nora del Valle Giménez. En Diputados encabezará la lista Emilio Estrada.

San Juan

El exintendente Cristian Andino será candidato junto a Romina Rosas, actual jefa comunal, y Fabián Gramajo, del espacio San Juan Te Quiero.

San Luis

El exgobernador y exministro de la Corte Suprema provincial Jorge “Gato” Fernández encabezará la lista a Diputados. Lo acompañarán Gloria Petrino, diputada provincial, y José Farías, secretario de la CGT local.

Santa Cruz

El sacerdote Juan Carlos Molina, cercano a Cristina Kirchner y al Papa Francisco, será el candidato de unidad del peronismo para Diputados.

Santa Fe

Fuerza Patria cerró una lista de unidad encabezada por la concejala Caren Tepp, seguida por el exjefe de Gabinete Agustín Rossi.

Santiago del Estero

El actual senador José Emilio Neder buscará retener su banca. Para Diputados, el candidato será el ministro provincial Marcelo Barbur.

Tierra del Fuego

La senadora Cristina López intentará renovar su mandato junto a Federico Runin, actual concejal. En Diputados, encabezará la lista el jefe de Gabinete Agustín Tita.

Tucumán

El gobernador Osvaldo Jaldo liderará la boleta de unidad del Frente Tucumán Primero junto a su vicegobernador Miguel Acevedo, ambos en búsqueda de una banca en Diputados.

