Llamosas y Schiaretti lideran las encuestas en el sur de Córdoba: libertarios desconocidos

El estudio de la consultora Consultio, realizado sobre 394 casos con un nivel de confianza del 96%, ubica en la cima de la consideración pública a Juan Manuel Llamosas. El exintendente del “imperio del sur” alcanza un 68,97% de imagen positiva, superando incluso al exgobernador Juan Schiaretti, que registra un 62,82%.

El gobernador Martín Llaryora también aparece bien posicionado, con un 59,7% de aprobación, seguido de cerca por el actual intendente Guillermo de Rivas, que marca un 54,6%. La escena muestra a un oficialismo que parece hablar con la voz firme de la continuidad.

Una previa electoral

Cuando el termómetro se posa sobre las preferencias de cara a las elecciones nacionales de octubre, emerge una incipiente división en tercios. El cordobesismo, con Schiaretti y Llaryora como estandartes, lidera con el 31,5% de intención de voto.

La distancia a la fecha y la falta de nombres instalados explican el alto 30,5% de indecisos. La Libertad Avanza se anota un 20,8%, mientras que la UCR aparece con Rodrigo de Loredo en un 10% y Natalia de la Sota en 7,2%. Una torta electoral todavía sin hornear, con los ingredientes a medio mezclar.

Dirigentes y candidatos

Los dirigentes con mejor imagen en Río Cuarto son Llamosas (68,97%), Schiaretti (62,82%) y Llaryora (59,7%). Detrás, el intendente De Rivas suma 54,6% y completa un lote competitivo.

En la oposición, Luis Juez encabeza con un 53% de imagen positiva. Más atrás aparecen De Loredo (36,66%) y Natalia de la Sota (36,15%). La vicegobernadora Myriam Prunotto apenas suma 22% de imagen positiva, con un 70,77% de desconocimiento que actúa como sombra.

Del lado libertario, los números son todavía más severos. El jefe de bloque provincial, Agustín Bornoroni, arrastra un 87,7% de desconocimiento. Y la influencer local Laura Soldano, presentada como figura emergente, apenas logra instalarse con un 74,36% que aún no sabe quién es.

En Río Cuarto, la encuesta parece más un espejo que devuelve la historia de un oficialismo que conserva músculo y una oposición que aún busca nombre y destino.