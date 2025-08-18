Elecciones legislativas: estos son los candidatos de LLA en los principales distritos del país

Tras algunos cambios y decisiones de último momento durante el cierre de las candidaturass, La Libertad Avanza (LLA) confirmó sus diferentes listas de candidatos a legisladores en los principales puntos del país, encabezadas por figuras como la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, su par de Defensa, Luis Petri en la ciudad de Buenos Aires, y el legislador José Luis Espert en territorio bonaerense.

"La fuerza que va a terminar con el kirchnerismo para siempre. Estos son los candidatos a diputados nacionales de LLA en la provincia de Buenos Aires, bajo el liderazgo del presidente Javier Milei. Es momento de decidir si construimos futuro o si volvemos al fracaso", indicó el espacio violeta a través de X al presentar la lista completa de candidatos para las elecciones legislativas bonaerenses.

La lista de candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires incluyó, entre otras figuras, a Sergio Figliuolo "Tronco", periodista de Neura, y es encabezada por el legislador José Luis Espert y la ex actriz Karen Reichardt.

La incorporación del periodista a la lista violeta fue una sorpresa, como así también la inclusión de Gladys Humenuk, quien hasta el año pasado dirigía la Subsecretaría de Coordinación Administrativa, a cargo de la Secretaría General de la Presidencia, y, según trascendió, habría tenido un estrecho vínculo con Karina Milei hasta abandonar su puesto en octubre de 2024.

El acuerdo entre el PRO y LLA se vio reflejado en el cierre de listas y la definición de candidatos, al incluir, entre otros, a Diego Santilli, en tercer lugar; Alejandro Finocchiaro, en el noveno; María Florencia De Sensi, en el doceavo y Javier Sánchez Wrba, en el veintiunavo. Los cuatro candidatos incluidos desde el PRO se desempeñan actualmente como legisladores en la Cámara Baja. No obstante, los tres hombres concluyen su mandato en 2025.

Sergio Figliuolo "Tronco"

Por otra parte, algunos de los candidatos confirmados por LLA darán un salto desde el Poder Ejecutivo hacia el Legislativo, debiendo dejar sus cargos actuales en caso de obtener una banca en la Cámara de Diputados.

Miguel Smuckler, funcionario del Ministerio de Economía; Carlos Pirovano, economista a cargo del INCAA; Giselle Castelnuovo, subsecretaria de Asuntos Políticos, y Joaquín Ojeda, titular de la gestión local del PAMI en Junín, son algunos de los que darán el paso del Ejecutivo al Legislativo en caso de ser elegidos.

En la Ciudad de Buenos Aires, la nómina la encabezan la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, como primera candidata a senadora y Luis Petri como primer candidato a diputado nacional.

El economista Agustín Monteverde; la actual legisladora Pilar Ramírez y Carlos Torrendell, secretario de Educación de la Nación, acompañarán a la funcionaria en la lista. En paralelo, la de diputados será encabezada por el abogado Alejandro Fargosi, seguido por Patricia Holzman y los actuales diputados Nicolás Emma y Sabrina Ajmechet; Fernando De Andreis, del PRO; Antonela Giampieri, Andrés Leone, Valeria Rodrigues Trimarchi, Fernando Pedrosa, María Fernanda Araujo, Lautaro Saponaro, Paloma Linik, Juan Manuel Bensusan y Guadalupe Baulos.

En la provincia de Santa Fe, la lista violeta tiene al frente a Agustin Pellegrini, Yamile Tomassoni y Juan Pablo Montenegro, seguidos de Valentina Ravera, Germán Pugnaloni, Ludmila Radolovich, Matias Tomassi, Silvia Nardin y Fabricio Dellasanta.

Gonzalo Roca, Laura Soldano y Marcos Patiño, por su parte, encabezan la lista de LLA en Córdoba, junto a la diputada del PRO Laura Machado. "Por primera vez Córdoba tendrá la oportunidad de votar una lista 100% liberal, que represente las ideas y convicciones del Presidente Milei y le de la batalla al kirchnerismo y a sus aliados de buenos modales", destacó el diputado cordobés Gabriel Bornoroni, jefe del bloque de LLA.

Según indicó la Agencia Noticias Argentinas, fuentes partidarias señalaron que la lista de Córdoba y la de Santa Fe fueron tema de "discusión", dado que desde la línea del asesor presidencial Santiago Caputo no querían a Romina Díez, actual diputada por Santa Fe, y a Bornoroni, de Córdoba, sosteniendo que era "de casta" presentarse durante el mandato. Del otro lado, el "karinismo" habría indicado que, frente a la ausencia de "leales", se debía repetir.

En cuanto a la provincia de Entre Ríos, encabezó la lista Paola Rubattino y Federico Olano, en alianza con el PRO. En Misiones, por su parte, el primer candidato a diputado es Diego Hartfield, junto a la empresaria Maura Gruber y Martin Borzi Scholes, titular de la oficina de ANSES en la ciudad de Posada y contador del partido.

La cabeza de lista en Mendoza es el actual ministro de Defensa, Luis Petri, quien abandonó formalmente la UCR para sumarse a las filas de LLA. En Chubut, por su parte, Maira Frias, jefa de la oficina de ANSES de Comodoro Rivadavia, es la primera candidata a diputada.

En Neuquén la boleta de senadores la encabezan los diputados Nadia Márquez y Pablo Cervi. En Jujuy, a la cabeza de la lista de diputados fue el dirigente empresarial Alfredo González y la dirigente política del Movimiento Popular Jujeño, Bárbara Andreussi.

Federico Pelli y Soledad Molinuevo van al frente de la lista de Tucumán, mientras que en Tierra de Fuego se colocó adelante de la lista de senadores a Agustín Coto y Belén Montes de Oca y a Miguel Rodríguez y Analía Fernández en la de diputados.

