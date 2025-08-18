Milei impuso nombres y Zdero apostó a su vicegobernadora: así quedó la lista de La Libertad Avanza

La Libertad Avanza (LLA) confirmó este domingo las candidaturas que competirán por Chaco en las elecciones legislativas del 26 de octubre. El acuerdo sellado entre el presidente Javier Milei y el gobernador Leandro Zdero terminó de darle forma a una boleta que mezcla figuras propias del oficialismo provincial con nombres promovidos directamente desde la Casa Rosada.

La lista de senadores estará encabezada por Juan Cruz Godoy, joven referente libertario que se presenta como la cara de la “batalla cultural” en la provincia. Lo acompañará en segundo lugar la vicegobernadora Silvana Schneider, contadora de Charata y pieza clave en el armado del mandatario radical. Los completan Sebastián Lazzarini y Lorena Mercado.

En Diputados, la nómina será liderada por Mercedes del Rosario Goitía, de perfil ascendente tras su rol como abogada defensora del presidente de LLA en Chaco, Alfredo “Capi” Rodríguez. La siguen Guillermo Agüero, subsecretario de Coordinación Económica del gabinete provincial; la intendenta radical Glenda Seifert (Pampa del Infierno); y Marcos Pastori, dirigente rural y expresidente de la Sociedad Rural del Chaco.

Desde el oficialismo libertario remarcaron que “el presidente Milei y el gobernador Zdero apuestan a sus mejores mujeres y hombres para defender los intereses de los chaqueños en el Congreso”.

El cierre dejó heridos en el radicalismo: Víctor Zimmermann y otros referentes quedaron afuera pese a su expectativa de continuar en el Senado o dar el salto a la Cámara baja. La jugada ratifica que el peso de la mesa nacional libertaria, con Karina Milei al frente, inclinó la balanza sobre la voluntad del propio gobernador.

La definición de las listas abre un nuevo capítulo en la pulseada chaqueña: un oficialismo radical-libertario que busca consolidar poder en el Congreso, frente a un peronismo que logró unidad con Jorge Capitanich y Magda Ayala como principales cartas de Fuerza Patria.