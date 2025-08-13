Elecciones legislativas: el desafío bonaerense

La provincia de Buenos Aires no es solo una provincia, es, -entre muchas cosas-, un imaginario colectivo de lugares muy diversos.

Lo curioso de esta notable diversidad es la hermandad vinculante de la Ley: todos los distritos a pesar de su distancia se ordenan bajo el mismo centralismo: un régimen que uniforma realidades muy diversas.

Tan grande es quizá, que en las últimas décadas su destino estuvo cercado por la simultaneidad con el calendario nacional, disolviendo la agenda local en el contexto de la disputa nacional.

En este contexto, la provincia se prepara para celebrar una jornada histórica: por primera vez en décadas llevará adelante elecciones provinciales desdobladas totalmente de las elecciones nacionales. Un fenómeno sin antecedentes en la democracia contemporánea. Un salto arriesgado que presenta intrincados desafíos logísticos, administrativos y muy especialmente políticos: desdoblar no solo la fecha, sino también la agenda de lo que se debate.

El foco de la elección estará centrado en categorías históricamente no abordadas por los medios nacionales, aquello que representan los diputados y senadores provinciales, concejales y consejeros escolares en los 135 municipios bonaerenses. Un cambio de paradigma respecto a las clásicas jornadas electorales legislativas con epicentro en la política nacional centrada en el Congreso.

El 7 de septiembre discutimos en secciones electorales que aglutinan grandes regiones de la provincia, pero muy especialmente el debate será protagonizado por los municipios, que son los agentes territoriales por excelencia.

La política municipal es el corazón de la vida republicana, en el juego de sus poderes locales encontramos la participación democrática en todo su esplendor, en sus virtudes y defectos, la cercanía es la primera representatividad.

Siempre es bueno recordar que la democracia occidental no surgió como un fenómeno de masas, sino que tuvo su origen en la discusión de los asuntos públicos de una ciudad: Atenas.

Ahora bien, de repente, la agenda provincial nos impone una compleja alquimia: debatir en ocho secciones electorales con una diversidad geográfica y demográfica notable.

Cuarenta municipios bonaerenses conforman una de las áreas metropolitanas más grandes del mundo: el AMBA. En total, 135 partidos dividen a la provincia en municipiosdiversos y complejos.

El desdoblamiento nos invita a pensar un país dentro del país, un escenario históricamente opacado por la agenda nacional.

El 7 de septiembre es una oportunidad para que los bonaerenses puedan construir con plena autonomía una agenda local que los represente.

*Abogado. Docente de Derecho Constitucional Político y Derechos Humanos desde la Perspectiva Internacional. UCES Sede San Isidro, Extensión Tigre.