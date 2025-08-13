Provincia de Buenos Aires: quién lidera en cada sección electoral a un mes de las elecciones

A menos de un mes de las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires, se aceleran los análisis para saber quién gana los comicios. En ese marco, la consultora Proyección analizó la intención de voto, indecisos y preocupaciones de los electores en cada sección electoral.

El sondeo se llevó a cabo entre el 24 de julio y el 5 de agosto, con 6.089 casos efectivos, un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 1,24%.

El dato más relevante es la fuerte polarización entre La Libertad Avanza (LLA) y el peronismo, representado en el frente Fuerza Patria (FP), mientras que los demás partidos se mantienen muy por detrás.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Padrón con cambios de escuelas: cómo consultar dónde voto para las elecciones en la provincia de Buenos Aires

Quien gana las elecciones legislativas en provincia de Buenos Aires en cada sección electoral

La primera sección electoral aporta 4.732.831 electores (35,4%). La intención de voto la lidera La Libertad Avanza, con un 41,3%, seguida del Frente Patria con un 35,9%. Los indecisos representan un 8,5%, porcentaje que podría inclinar la balanza hacia cualquiera de los dos sectores. Más lejos se encuentran Somos Buenos Aires (SBA) con 5,6% y el Frente de Izquierda (FdI) con 2,7%.

La intención de voto medida por Proyección en la Primera Sección Electoral

En cuanto a las preocupaciones de los votantes de la primera sección, encabeza la inseguridad (56,2%), seguida de los ingresos (41%) y, en tercer lugar, la inflación (28,1%).

La segunda sección electoral, con cabeceras en San Nicolás, Zárate y Pergamino, cuenta con 649.465 votantes (4,9%). En este territorio, la intención de voto la lidera Fuerza Patria con un 32,6%, seguida por La Libertad Avanza con 31,4%, y el partido Hechos, de los hermanos Manuel y Santiago Passaglia (hombres fuertes de San Nicolás), con un 16,9%. Los indecisos alcanzan un 11%, situación que replica el escenario de la primera sección.

La intención de voto medida por Proyección en la Segunda Sección Electoral

Las preocupaciones principales en esta sección son similares a la primera: inseguridad (47,4%), ingresos (45,8%) y desempleo (29%), que reemplaza a la inflación en el tercer lugar.

Máximo Kirchner desafía a sus rivales y convocará a elecciones internas en el PJ bonaerense

La tercera sección electoral, principal bastión del peronismo, incluye La Matanza, Lomas de Zamora y Quilmes, con 4.637.863 electores (34,7%). Aquí, el Frente Patria saca ventaja con 46,4% de intención de voto, mientras que La Libertad Avanza obtiene 31,3%. Los indecisos representan un 7,6%, lo que podría ampliar la ventaja del peronismo frente al libertarismo o acortar la diferencia de La Libertad Avanza respecto al FP. Somos Buenos Aires y el Frente de Izquierda no superan el 4%.

La intención de voto medida por Proyección en la Tercera Sección Electoral

En cuanto a la preocupación de sus habitantes, se mantiene el esquema de la primera sección: inseguridad (55,8%), ingresos (43,5%) e inflación (31,6%).

La cuarta sección, con cabeceras en Junín y Chivilcoy, cuenta con 540.354 electores (4%). El escenario es muy parejo: Fuerza Patria alcanza 33,4%, seguida por La Libertad Avanza con 32,3%, y los indecisos que podrían definir el resultado representan un 8,7%. Aquí, SBA obtiene su mayor porcentaje: 16,6%.

La intención de voto medida por Proyección en la Cuarta Sección Electoral

Las preocupaciones principales de esta sección cambian de orden: ingresos (51,4%), inseguridad (42,6%) e inflación (35,8%).

Elecciones en provincia de Buenos Aires: qué se vota y cómo están divididas las secciones electorales

La quinta sección, con 1.290.948 votantes (9,7%) y cabeceras en General Pueyrredón, Tandil y Necochea, muestra una amplia ventaja de La Libertad Avanza con 46,6%, frente a 29,7% de Fuerza Patria. Los indecisos suman un 8,3%.

La intención de voto medida por Proyección en la Quinta Sección Electoral

En esta sección, la inseguridad encabeza las preocupaciones (55,1%), seguida de los ingresos (38,5%) y la inflación (26,4%).

La sexta sección incluye Bahía Blanca, Tres Arroyos, Coronel Rosales y Coronel Suárez, con 652.007 votantes (4,9%). La Libertad Avanza lidera con 41,5%, Fuerza Patria obtiene 28,8% y los indecisos alcanzan un 10,6%, insuficientes para modificar el resultado. SBA alcanza aquí un 8,2%.

La intención de voto medida por Proyección en la Sexta Sección Electoral

Las principales preocupaciones son los ingresos (43,1%), la inseguridad (40%) y la inflación (28,6%).

Encuesta: con los candidatos confirmados, quién ganaría en la primera y la tercera sección electoral bonaerense

La séptima sección electoral, con 231.130 votantes (2,1%) y cabeceras en Olavarría y Azul, muestra nuevamente una clara ventaja de La Libertad Avanza con 40,1%, frente a 29,5% de Fuerza Patria. Los indecisos son 12,1% y Somos Buenos Aires se ubica tercera con 6,7%.

La intención de voto medida por Proyección en la Séptima Sección Electoral

Las preocupaciones se centran en los ingresos (48,6%), inseguridad (35,7%) e inflación (30%).

La octava sección electoral, correspondiente a La Plata, tiene 576.691 votantes (4,3%) y es altamente disputada: La Libertad Avanza alcanza 36,3%, Fuerza Patria 36%, y los indecisos, con 9,2%, podrían definir la elección. SBA logra un 5% y FdI un 4,9%.

La intención de voto medida por Proyección en la Octava Sección Electoral

Los principales problemas identificados por los votantes son inseguridad (55,2%), ingresos (48,1%) e inflación (34,1%).

Elecciones legislativas: qué puede ganar o perder el gobierno

En términos generales, La Libertad Avanza se impondría en la primera, quinta, sexta y séptima sección, mientras que Fuerza Patria lideraría en la tercera. Las secciones con empate virtual, donde los indecisos podrían inclinar la balanza, son la segunda, cuarta y octava.

Cabe recordar que en estas elecciones, a celebrarse el 7 de septiembre, la Cámara de Diputados renovará 46 bancas (50%) y en el Senado se renovará 23 bancas (también el 50%).

NG/fl