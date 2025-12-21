El curioso saludo de las Fuerzas Aéreas por Navidad: Papá Noel con los F-16

Las Fuerzas Aéreas difundieron este sábado un curioso saludo para Navidad hecho con inteligencia artificial en el que figura Papá Noel a bordo de un trineo tirado por los aviones tácticos F-16, recientemente comprados desde Dinamarca. "Quería desearles una feliz Navidad para todos ustedes, que son los verdaderos dueños del aire", expresa a cámara el personaje.

“Torre de control, aquí Papá Noel solicitando permiso para aterrizar”, pide la popular leyenda navideña, con rasgos y voz generados por inteligencia artificial, vestido con su clásico atuendo rojo con vivos blancos aterciopelados, un mostacho tipo manubrio y, en la mano derecha, un handy aeronáutico.

El episodio navideño, en rigor, se inició horas antes, el viernes por la noche, cuando en el Edificio Cóndor, sede del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea (EMGFA), y puntualmente en su helipuerto, se realizó un concierto de Navidad.

Músicos de la fuerza, junto a intérpretes invitados, ofrecieron un repertorio destinado a un público integrado mayormente por personal castrense. Las piezas interpretadas estuvieron centradas en motivos navideños, y el mensaje institucional, transmitido en vivo para los asistentes, acompañó ese mismo tono.

En el video que compartieron en redes, antes de aterrizar, Papá Noel se toma un momento, tal como quedó registrado en el video proyectado el viernes durante el concierto navideño realizado en el barrio porteño de Retiro, y que fue difundido este sábado por la tarde en las redes sociales oficiales de la Fuerza Aérea Argentina (FAA).

En ese momento, el personaje envía un saludo a toda la familia aeronáutica militar: “Quería desearles una muy feliz Navidad para todos los integrantes de la FAA y felicitarlos por la incorporación de los nuevos F-16 para defender los cielos de la Patria”.

“Ustedes son los verdaderos dueños del aire”, concluye Papá Noel en el video, que da paso luego a imágenes del vuelo ferry que trasladó a varios F-16 desde la Base Aérea Skrydstrup, en Dinamarca, hasta el Área Material Río Cuarto, en Córdoba, con escalas en Zaragoza y las Islas Canarias (España), y Natal (Brasil).

Las grabaciones de la tripulación de los seis aviones que arribaron al país el 6 de diciembre, en el marco de una compra mayor que incluye la adquisición de 24 aeronaves tácticas, todas modelo F-16, ya habían sido difundidas por los canales oficiales de la Fuerza Aérea Argentina.

Sin embargo, las compartidas este sábado como parte del saludo navideño presentan algunas diferencias: en pleno vuelo, los cazas comienzan primero a escoltar y luego a remolcar el trineo en el que viajaba Papá Noel y, juntos, surcan el cielo, pasan frente a la luna y sobrevuelan el Obelisco.

