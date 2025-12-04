Inteligencia artificial: balance del impacto global a tres años del lanzamiento de ChatGPT

A tres años del lanzamiento de ChatGPT —el hito que democratizó el acceso a la inteligencia artificial generativa—, el especialista en tecnología Sebastián Di Domenica analizó en Canal E cómo esta herramienta se instaló a un ritmo inesperado en la vida cotidiana de millones de personas.

El modelo conversacional de OpenAI, lanzado entre el 22 y el 30 de noviembre de 2022, marcó un antes y un después. Según Di Domenica, su éxito inicial se explica en un factor decisivo: las personas lo adoptaron de inmediato. Hoy, ChatGPT cuenta con cerca de 800 millones de usuarios en todo el mundo y su uso crece junto con otros motores como Gemini, Copilot y las soluciones desarrolladas por Meta y otras big tech.

Argentina también se ubica entre los países con mayor adopción. Un estudio del Instituto Reuters indica que el 50% de los argentinos utiliza al menos una vez por semana algún motor de IA, especialmente los más jóvenes entre 18 y 34 años.

“El crecimiento fue muchísimo más rápido de lo que los propios creadores imaginaron”

Para Di Domenica, el ritmo del avance tecnológico sorprendió incluso a los pioneros del campo. Citó al científico Geoffrey Hinton, creador de las redes neuronales artificiales, quien reconoció que ni los propios especialistas proyectaban un salto de esta magnitud en apenas unos años.

La IA se volvió transversal a casi todas las actividades humanas:

tareas laborales y administrativas

escritura, investigación y asistencia personal

uso recreativo

consultas emocionales o “modo confesor”

apoyo educativo y productivo

Sin embargo, el experto destaca un dato que desafía pronósticos iniciales: el mayor uso no lo tienen las empresas, sino los individuos. Aunque el 90% de las grandes compañías ya implementa proyectos de IA, la mayoría aún está en fase de prueba, con costos elevados y procesos que requieren ajustes. En cambio, la adopción personal fue instantánea y masiva.

Inversiones récord y una nueva carrera geopolítica

El desembarco de ChatGPT también provocó un sacudón en la economía global. Las big tech —Google, Meta, Microsoft, Apple y otras— invirtieron cifras multimillonarias para desarrollar modelos propios, consolidando un mercado hiperconcentrado.

En paralelo, la inteligencia artificial se convirtió en un componente central de la competencia estratégica entre Estados Unidos y China, donde ambos buscan liderar la infraestructura tecnológica que marcará las próximas décadas.

El balance final: adopción masiva y un cambio cultural irreversible

Para Di Domenica, el dato más relevante de estos tres años es claro: la IA se volvió parte de la vida cotidiana con una velocidad sin precedentes. El público general la adoptó con naturalidad y la convirtió en una herramienta de uso transversal, tanto en lo laboral como en lo personal.