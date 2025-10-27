Open IA lanzó ChatGPT Atlas, uno de los navegadores web con inteligencia artificial más esperados, que incluye su propio chatbot y se presenta como un desafío directo a Google Chrome.

ChatGPT Atlas eliminará la tradicional barra de direcciones, una función clave en las búsquedas. Según su director, Sam Altman, el navegador fue creado “en torno a ChatGPT” y estará disponible desde este martes para el sistema operativo macOS de Apple.

Cómo funcionará Atlas, el nuevo buscador de ChatGPT

Open IA explicó que Atlas contará con un modo de agente pago, que permite realizar búsquedas automáticamente para los usuarios de su chatbot. Este modo agente estará disponible únicamente para los suscriptores de pago de ChatGPT.

Entre sus funciones, Atlas incluye historial, marcadores y pestañas. Además, en lugar de marcar las palabras clave, los usuarios podrán interactuar con Atlas mediante lenguaje natural, tanto por texto como por voz.

El modo agente también permite que el usuario realice tareas simples, como abrir pestañas, navegar entre distintos sitios y ejecutar acciones de manera automática.

MC/ff