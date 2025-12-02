La inteligencia artificial es capaz de realizar tareas que hace pocos años parecían imposibles. Desde su surgimiento, esta herramienta tecnológica sorprendió a la humanidad por su capacidad de resolver problemas y generar contenido.

Ahora, volvió a llamar la atención con una propuesta tan futurista como polémica: un chef creado por IA elaboró un plato llamado “dinosaur tartare” en pleno Dubái.

Así es el restaurante de Dubái que estrena un “chef IA” y sorprende con un tartar de dinosaurio

Ubicado en el centro de Dubái, un nuevo restaurante captó la atención del mundo gastronómico con una alternativa innovadora. El local, llamado Woohoo, presume de tener al primer chef basado en inteligencia artificial del mundo: un programa bautizado como Chef Aiman.

Uno de los platos que más atrae a los comensales es el “dinosaur tartare”, una preparación inspirada en reptiles extintos y elaborada mediante una supuesta técnica de mapeo de ADN. Aunque los ingredientes no fueron revelados, el resultado presenta carnes crudas con una estética impactante. El plato simula un corazón latiendo, gracias a un mecanismo pulsante que busca intensificar la experiencia sensorial.

El espacio combina su propuesta culinaria con una ambientación de ciencia ficción: hologramas, efectos de humo, luces neón y un sistema de sonido envolvente que transforman la cena en un show multisensorial. Según el cofundador del restaurante, Ahmet Oytun Cakir, en un futuro la IA podría incluso “crear platos mejores que los humanos”.

Woohoo apunta a un público ávido de experiencias innovadoras: turistas, amantes de la tecnología y foodies curiosos. Algunos comensales aseguraron haberse sentido “sorprendidos” por la combinación de sabores y la puesta en escena; otros simplemente buscaban vivir una cena completamente diferente.

Desde el sitio oficial señalaron que el lugar es perfecto para comer toda clase de comidas, como sabores japoneses, mexicanos. Tanto es así que hoy es uno de los restaurantes más modernos de Dubai y más visitados por turistas de todo el mundo.

