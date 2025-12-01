Rusia intensifica restricciones y prepara un bloqueo completo de WhatsApp

Rusia está avanzando hacia un bloqueo total de la aplicación de mensajería WhatsApp tras restringir sus funciones durante meses, dando un paso más para sustituir las plataformas de comunicación y tecnología occidentales por otras impulsadas por el Estado.

Roskomnadzor, el organismo regulador de las comunicaciones de Rusia, anunció quecomenzó a imponer restricciones graduales a la aplicación propiedad de Meta Platforms Inc., según informaron Interfax y TASS, citando la declaración de la agencia. El regulador alega que la aplicación se está utilizando para organizar ataques terroristas y reclutar a autores para tales operaciones en Rusia, lo que viola la legislación rusa.

Las llamadas en WhatsApp, el servicio de mensajería más popular de Rusia, fueron bloqueadas desde agosto, mientras que los mensajes de texto siguen estando disponibles. Los medios de comunicación rusos informaron el mes pasado que se había ordenado a los operadores de telefonía móvil no enviar códigos SMS a los usuarios que intentaran registrarse o cerrar sesión en la aplicación. En respuesta, WhatsApp comenzó a ofrecer a los usuarios rusos una opción de inicio de sesión alternativa mediante una clave de acceso.

Roskomnadzor afirmó el viernes que las restricciones continuarán y que se procederá al cierre total si WhatsApp no cumple con la legislación rusa.

Desde que invadió Ucrania en 2022, Rusia ha aumentado la presión sobre los servicios sobre los que tiene menos control. Ha prohibido plataformas de redes sociales de propiedad estadounidense, como Facebook, Instagram y X, y ha comenzado a restringir el acceso a YouTube. La popularidad de TikTok, propiedad de la empresa china ByteDance, también se ha reducido después de que comenzara a limitar el acceso de los usuarios rusos a contenidos extranjeros y retransmisiones en directo en respuesta a los cambios en la legislación rusa.

El presidente Vladímir Putin firmó en junio una ley para crear una “superaplicación” respaldada por el Estado llamada Max que albergará los servicios gubernamentales y permitirá el almacenamiento de documentos, la mensajería, la banca y otros servicios públicos y comerciales. La plataforma, desarrollada por la empresa VK Co., controlada por el gobierno, sigue el modelo de la china WeChat.

