Esteban Bullrich se plantó y rechazó el acuerdo del PRO con La Libertad Avanza

El exsenador y referente histórico del PRO, Esteban Bullrich, rechazó públicamente el acuerdo electoral entre su partido y La Libertad Avanza (LLA), liderada por el presidente Javier Milei. A través de sus redes sociales, el exministro de Educación tomó distancia de la actual conducción del PRO y advirtió que el rumbo adoptado “no representa” a la fuerza que fundó junto a Mauricio Macri y Ricardo López Murphy hace más de dos décadas.

“Teníamos la humildad de saber que en democracia el principal objetivo debe ser alcanzar acuerdos. El PRO que fundamos tenía infinitas diferencias con LLA”, remarcó Bullrich.

En una publicación en la red social X, Bullrich enumeró medidas y actitudes que, según él, rompen con el espíritu original del PRO (Propuesta Republicana):

“No habríamos propuesto a Lijo para la Corte”.

“No insultábamos opositores, periodistas ni a quienes pensaban diferente”.

“Creíamos en un Estado inteligente que invertía en educación como garantía de un futuro mejor”.

Estos señalamientos apuntan directamente a políticas y conductas observadas en La Libertad Avanza y en el actual Ejecutivo nacional.

Bullrich también cuestionó el debilitamiento del debate interno y la falta de construcción política sólida dentro de los partidos. “El PRO que fundamos hace más de veinte años está vivo en algún lugar, pero LLA no lo representa”, sentenció.

Sus declaraciones se suman a otras voces críticas dentro del PRO que resisten el acuerdo con Milei, reflejando un momento de introspección y tensión interna. El debate sobre identidad partidaria, rumbo político y alianzas estratégicas sigue abierto y promete nuevos capítulos.

