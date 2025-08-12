En la era Milei, la felicidad de los argentinos cae al nivel más bajo en años

El nivel de felicidad en Argentina alcanzó en el primer trimestre de 2025 uno de sus puntos más bajos desde 2018. De acuerdo con el Observatorio de Tendencias de Insight 21, de la Universidad Siglo 21, solo el 50,9% de la población se declara feliz con su vida. La cifra representa una baja de 3,6 puntos porcentuales frente al récord del 54,5% registrado a fines de 2024, y retrotrae los indicadores a niveles similares a los de 2022.

El retroceso se dio en hombres y mujeres, en todos los grupos de edad y en casi todos los niveles educativos. El descenso más pronunciado se registró entre las personas de 50 a 59 años, con una caída de 11,5% en comparación con el año anterior, seguidos por los jóvenes de 18 a 29 años, con 45,5% de personas que se consideran felices. La brecha por sexo fue mínima: 50,6% en hombres y 51,5% en mujeres, ambos con descensos respecto a 2024.

En cuanto al nivel educativo, la felicidad disminuyó en todos los segmentos excepto en el posgrado, donde pasó de 65,4% a 69,4% de personas felices. Los niveles más bajos se registraron en quienes tienen estudios primarios (50,1%) y secundarios (52,9%).

Los indicadores de satisfacción con la vida también retrocedieron: el 44,3% siente que ha logrado lo importante que desea (5 puntos menos que en 2024), el 34,8% está conforme con la mayoría de los aspectos de su vida (-7,3 puntos) y el 31,9% no cambiaría nada si pudiera vivirla de nuevo (-8,9 puntos).

Bienestar y desarrollo en un contexto de crisis

Para la directora de Insight 21, Florencia Rubiolo, medir la felicidad “no es solo una cuestión de estadística, sino una herramienta para construir futuro”, ya que el bienestar es un componente esencial del desarrollo humano sostenible. El informe advierte que la crisis económica y social que atraviesa el país ha relegado el bienestar emocional a un segundo plano, cuando debería ser considerado un recurso estratégico para el progreso nacional.

El relevamiento, realizado en siete grandes ciudades del país con una muestra de 1.050 casos y un margen de error del 3,02%, remarca que sociedades más equilibradas emocionalmente son también más resilientes, innovadoras y cohesionadas. Por ello, propone que tanto el sector público como el privado adopten un compromiso activo con la promoción sistemática y sostenida del bienestar, en un escenario donde las tensiones sociales, políticas y económicas marcan la agenda.

Datos metodológicos

El estudio se realizó mediante encuestas telefónicas a varones y mujeres de entre 18 y 65 años, residentes en Ciudad de Buenos Aires, Comodoro Rivadavia, Córdoba, Corrientes, Mendoza, Rosario y San Miguel de Tucumán. La investigación, de carácter cuantitativo y descriptivo, utilizó un cuestionario estructurado como instrumento de recolección de datos. La muestra, seleccionada de manera probabilística y aleatoria, contó con 1.050 casos y un nivel de confianza del 95%, con un margen de error del 3,02%.