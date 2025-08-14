Javier Milei pondrá la cara este jueves en La Plata junto a sus candidatos bonaerenses

Por lo general, el presidente Javier Milei suele estar sólo en la tarima de sus actos políticos y acaparar toda la atención del público. Sin embargo, por decisión propia, o sugerencia de su “equipo” (ergo Santiago Caputo), esta vez cambiará la estrategia. Ya en plena campaña para las elecciones legislativas bonaerenses 2025, el lider de La Libertad Avanza estará este jueves en La Plata acompañado por los ocho candidatos que encabezan las listas de cada sección electoral de la provincia de Buenos Aires.

La intención es clara: vincular la imagen presidencial con la de sus postulantes, a la vez que busca trasladarles parte del caudal electoral libertario que lo llevó a la Casa Rosada.

El acto comenzará a las 17:00 y se prevé que el discurso de Milei, único orador en principio, sea a las 19:00 para el cierre. A su lado o detrás se ubicarán Diego Valenzuela (Primera sección), Natalia Blanco (Segunda), Maximiliano Bondarenko (Tercera), Gonzalo Cabezas (Cuarta), Guillermo Montenegro (Quinta), Oscar Liberman (Sexta), Alejandro Speroni (Séptima) y Francisco Adorni (Octava), hermano del vocero presidencial.

“Van a tener protagonismo Milei y sus candidatos”, señalaron desde el búnker bonaerense, donde planean repetir la foto grupal tomada hace una semana en Villa Celina, cuando presentaron el lema “Kirchnerismo Nunca Más”.

No está confirmado si esta vez volverán a lucir los buzos violetas confeccionados por Karina Milei, prenda que generó un alto nivel de bromas en el ámbito político y principalmente en redes sociales.

La Libertad Avanza se enfoca en superar la apatía política

El principal desafío de esta etapa de campaña es incentivar la participación ciudadana, en un contexto de alto desinterés electoral. Por eso, no se descarta que Milei haga un llamado a cumplir con el deber cívico e incluso advierta sobre los riesgos que implicaría un eventual triunfo de Fuerza Patria, según dejaron trascender en la Casa Rosada.

“Los van a subir y puede ser que algunos digan algo”, dijo un dirigente de La Libertad Avanza, aunque otras fuentes afirmaron que el único orador será el presidente.

Adorni (Francisco) jugará de local. La Plata es la ciudad más relevante de la Octava Sección y, aunque su presencia es notoria, no se confirmó si tendrá un papel más destacado que el resto de los candidatos.

“Valenzuela seguramente ensaye algo”, señalaron en el partido libertario bonaerense, que valora la decisión del intendente de Tres de Febrero de abandonar el PRO para sumarse formalmente a La Libertad Avanza.

Quiénes acompañarán mañana a Milei en el acto en La Plata

En esta ocasión, el presidente no convocó a todo su gabinete, como sí planea hacer para el cierre de campaña en la Primera Sección (se prevé que será en Moreno). Sí estarán figuras clave con vínculo en el territorio bonaerense, como la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien desde hace meses confronta con el gobernador Axel Kicillof y cuyo nombre figura como posible candidata a senadora por la Ciudad de Buenos Aires.

La inseguridad y el narcotráfico, ejes de su cartera, figuran entre las principales preocupaciones del electorado bonaerense. Bullrich asistiría pese a haberse sometido este miércoles a una cirugía programada de baja complejidad.

También estaría presente Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y uno de los pocos funcionarios con potencial de ser candidato; y Sandra Pettovello, titular de Capital Humano, quien sonó como posible integrante de las listas pero finalmente fue descartada.

Karina Milei y Sebastian Pareja estarán presentes en el acto de La Libertad Avanza este viernes en La Plata

Sobre el escenario también estarán Karina Milei, presidenta de La Libertad Avanza a nivel nacional, y los líderes bonaerenses de LLA y del PRO, Sebastián Pareja y Cristian Ritondo.

Casi asegurada está la participación de José Luis Espert, posible primer candidato a diputado nacional en octubre. Sin embargo, la confirmación oficial de la lista nacional se conocerá este domingo 17 de agosto, fecha límite establecida por la Justicia Electoral para la presentación de nóminas.

