La coalición La Libertad Avanza (LLA) prepara un acto masivo en La Plata que encabezará el presidente Javier Milei este jueves, marcando el lanzamiento formal de la campaña para las elecciones legislativas del 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires. A una semana de la foto de Milei con los candidatos de las ocho secciones electorales en La Matanza, bajo el lema “kirchnerismo nunca más”, el evento se realizará en el Estadio Atenas de la capital bonaerense.

Agendado para las 18, el evento tendrá como anfitrión al candidato libertario de la Octava Sección y hermano del vocero presidencial, Francisco Adorni. Reunirá a gran parte del Gabinete nacional y a referentes de distintas secciones electorales, y desde el partido político esperan la asistencia de unas 6.000 personas.

Francisco Adorni, candidato libertario en la Octava Sección, será el anfitrión del evento en La Plata

La presencia de Javier Milei y su hermana, Karina Milei, secretaria General de la Presidencia, estaría confirmada, al igual que la de todo el Gabinete de ministros, informó Noticias Argentinas. A cargo de la organización está el comando de campaña, que cuenta con el liderazgo de Sebastián Pareja y la asesoría de Santiago Caputo, quienes coordinan todas las acciones.

Al mismo tiempo, la mesa política de la provincia de Buenos Aires está enfocada en aumentar la participación electoral respecto a los comicios anteriores, por lo que también planifican eventos en otras secciones electorales. La coalición libertaria tiene expectativas positivas por los resultados, aunque existen dudas sobre el desempeño del peronismo en la Tercera y Octava Sección, donde gobierna hace tiempo, pero su interna podría favorecer al oficialismo.

Debido a la disputa electoral, desde la Casa Rosada insisten en nacionalizarla con la presencia de figuras nacionales, tal como se espera en La Plata. Aún con bajo reconocimiento entre el electorado, otra preocupación es elevar el perfil de los candidatos bonaerenses, entre los que se encuentran Natalia Blanco (Segunda), Maximiliano Bondarenko (Tercera), Gonzalo Cabezas (Cuarta), Guillermo Montenegro (Quinta), Oscar Liberman (Sexta) y Alejandro Speroni (Séptima).

Por segunda vez, Javier Milei participará en la campaña bonaerense. La primera aparición fue en La Matanza, un territorio históricamente vinculado al peronismo, donde Verónica Magario encabezará Fuerza Patria en la Tercera Sección Electoral.

La Libertad Avanza lanzó su primer spot para las elecciones en la provincia de Buenos Aires

La coalición libertaria lanzó este viernes su primer spot oficial con miras a las próximas elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires, que se realizarán el 7 de septiembre. A partir del lema “kirchnerismo nunca más”, el espacio libertario dio inicio a su campaña electoral con un mensaje contundente y directo.

“Kirchnerismo nunca más” es el lema central del nuevo spot de La Libertad Avanza

El video presenta una narrativa crítica hacia los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández, y extiende sus cuestionamientos a figuras claves del oficialismo, como Sergio Massa y Axel Kicillof. Acompañada de imágenes representativas de esos períodos, la voz en off resalta la figura central de Javier Milei.

Sostenido por simpatizantes y militantes, el presidente del partido aparece en diversas escenas, reforzando el impacto del mensaje con consignas emblemáticas como “viva la libertad, carajo”. Además, la producción incluye a candidatos destacados, como Maximiliano Bondarenko, un comisario retirado que llamó la atención como una de las incorporaciones recientes en la Tercera Sección Electoral.

Así también, aparecen referentes del PRO, entre ellos Cristian Ritondo y Diego Santilli, consolidando una imagen de amplio frente opositor dentro del espacio bonaerense.

mv/ML